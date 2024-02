SDP:n Razmyar arvostelee kovin sanoin Orpoa: “Pidän tällaista puhetta jopa demokratian halventamisena”

Viikonlopun mielipidekyselyt osoittavat vahvasti, että kansa ei tue hallituksen rajua heikennyspolitiikkaa, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar. Demokraatti Demokraatti

Hänen mukaansa Orpon hallitus pakkokauppaa yksipuolisia työelämäuudistuksiaan lääkkeeksi Suomen ongelmiin, vaikka todellisuudessa ne vievät Suomea täysin väärään suuntaan.

Razmyar arvostelee tiedotteessaan myös suoraan pääministeri Petteri Orpoa (kok.).

– Orpon toistama viesti siitä, että jokaisesta työelämäheikennyksestä voisi vielä neuvotella, on kuulijoiden tahallista harhaanjohtamista. Toki heikennyksistä on käyty aidot neuvottelut, mutta ne käytiin Säätytalolla ilman, että työntekijäpuoli oli läsnä.

– On myös huolestuttavaa puhetta pääministeriltä, että hän kyseenalaistaa opposition oikeutuksen tehdä välikysymys. Pidän tällaista puhetta jopa demokratian halventamisena. Oppositiolla on oikeus ja jopa velvollisuus käyttää sen vahvinta työkalua tilanteen sitä vaatiessa.

ORPO sanoi viime viikolla, että hallituksen uudistuksiin pyritään vaikuttamaan “ulkoparlamentaarisesti” ja lisäksi kysymyksestä on tullut poliittinen.

– SDP on tekemässä tästä välikysymyksen. On aivan päivänselvää, että he nyt sotkevat entisestään tätä tilannetta vastustamalla ylipäänsä hallituksen politiikkaa. Porvarihallituksen politiikkaa vastustaen tämä menee entisestään vain hankalampaan suuntaan. Minä nyt toivon, että jokainen ymmärtää sen, kuinka vakava Suomen tilanne on ja kuinka välttämätöntä meillä on uudistaa meidän työmarkkinoitamme.

RAZMYAR kysyy myös, kenen puolesta pääministeri puhuu sanoessaan, että päätökset eivät ole dramaattisia tai, että keneltäkään ei vaadita kohtuuttomuuksia.

– Jos pääministeri edes hetkeksi unohtaisi puoluepolitiikan, ja aidosti keskittyisi ymmärtämään päätöstensä seuraukset tavallisille ihmisille, hän saattaisi ymmärtää politiikkansa kohtuuttomuuden. Hän saattaisi ymmärtää, miksi sadattuhannet ihmiset protestoivat hallituksen politiikkaa vastaa viikko toisensa jälkeen.

Razmyar epäilee, että muutokset eivät välttämättä jää tähän.

– Toki poliittisten lakkojen ongelma poistuu hallituksen pöydältä viimeistään sitten, kun hallitus kieltää ne lailla. Sitten onkin kaista auki seuraaville työelämän heikennyksille.