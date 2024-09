SDP:n Razmyar jyrähtää Purralle: “Kaukana normaalista”

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar pitää huolestuttavina hallituslähteistä ilmitulleita uutisia, joiden mukaan valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on puuttunut opetus- ja kulttuuriministeriön sisäisiin budjettineuvotteluihin. Demokraatti Demokraatti

– Aamuinen tiedotustilaisuus, jossa valtiovarainministerin puuttuminen ministeriön sisäisiin neuvotteluihin yritettiin saada kuulostamaan normaalilta toimintatavalta, oli varsin kiusallista katsottavaa. On selvää, että kolmen ministerin jo kertaalleen saavuttamaan sopuun puuttuminen ja vaatimukset leikkausten uudelleenkohdistamisesta perussuomalaisilla mieluisammalla tavalla on kaukana normaalista, Razmyar jyrähtää tiedotteessaan.

Purra sanoi aamulla, että valtiovarainministerin puuttuminen budjettiin on “business as usual”.

– Se on normaalia toimintaa, johon valtiovarainministerin tehtävä ja oikeudet ulottuvat. Asioista neuvotellaan, niissä säädetään ja tänäänkin tai huomenna, kun me maaliin tulemme pääsemään, nähdään, että myös muut ministerit kuin valtiovarainministeri puuttuvat budjettiin.

Razmyar kysyy, onko puolueensa kannatuksen laskusta huolestunut Purra unohtanut asemansa valtiovarainministerinä.

– Ministeri Purran suhtautuminen suomalaista kulttuuria kohtaan on jo käynyt täysin selväksi kulttuurin merkitystä vähättelevien lausuntojen myötä. On surullista, että tuhansille suomalaisille elannon ja henkistä hyvinvointia tuovan elinkeinon alasajo on ministerille ideologisista syistä niin tärkeää, että hän on valmis venyttämään oman toimivaltansa rajoja.