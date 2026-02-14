Palkittu politiikan aikakauslehti.
14.2.2026 07:10 ・ Päivitetty: 14.2.2026 07:10

SDP:n Riitta Kaarisalo: Parempaa talouspolitiikkaa, vähemmän katteettomia veronalennuksia

Jukka-Pekka Flander

Musertavat luvut, kuvaa SDP:n kansanedustaja Riitta Kaarisalo tällä viikolla eduskunnassa esiteltyä hallituksen ensimmäistä lisätalousarviota.

Demokraatti

Demokraatti

– Uutta velkaa ehdotetaan otettavaksi nyt 13 miljardia kuluvan vuoden aikana samalla, kun verotuloarviota joudutaan pienentämään lähes miljardilla. Samaan aikaan hallitus toteaa, että rahaa on, mutta hyödyttömään yhteisöveron alennukseen, Kaarisalo sanoo.

Hän pitää hallituksen toimintaa vastuuttomana.

– Tilanne kertoo ennen kaikkea siitä, kuinka vakavassa kunnossa Suomen talous todellisuudessa on. Surkea työllisyyskehitys ja epäonnistunut talouspolitiikka ovat johtaneet siihen, että verotuloennusteita joudutaan alentamaan kerta toisensa jälkeen.

Kaarisalo näkee, että, tässä tilanteessa hallitus aikoo tietoisesti heikentää valtion tulopohjaa entisestään yleisen ja vastikkeettoman yhteisöveron alennuksella, joka on tulisi voimaan vaalivuonna 2027.

– Alennus yksiselitteisesti lisää alijäämän määrää tulevina vuosina.

Kaarisalo huomauttaa, että yhteisöveron kevennyksestä tuleva hyöty kanavoituu pääasiassa suurille, monikansallisille pörssiyhtiölle.

– Suomen yhteisöverokanta on jo valmiiksi kilpailukykyinen, eikä maalla yksinkertaisesti ole varaa lähes miljardiluokan veronalennuksiin. Hallitus ilmeisesti katsoo, että rahaa on.

Asiantuntijoiden mukaan yhteisöveron kasvua tukevat vaikutukset olisivat korkeintaan vaatimattomia, mutta alijäämät syvenisivät entisestään.

– Hallitus on epäonnistunut keskeisissä tavoitteissaan kääntää velkaantuminen laskuun ja luoda 100 000 uutta työpaikkaa. Nyt se näyttää olevan valmis heittämään vastuullisuuden viimeisetkin rippeet yli laidan vaalibudjetin tieltä.

