SDP:n Taimela: ”Nyt käännetään uusi työvoimapolitiikan sivu”

SDP:n työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaryhmän vastaava, kansanedustaja Katja Taimela on hyvillään, että Suomessa käännetään uusi työvoimapolitiikan sivu, kun eduskunta sai tänään hallituksen esityksen Työkanava Oy:n perustamiseksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Meillä on 60 000 osatyökykyistä ihmistä, jotka haluavat tehdä työtä ja samaan aikaan on aloja, joilla kärsitään työvoimapulasta. Siksi on hyvä, että nyt perustetaan uudenlainen reitti työelämään, jonka tähtäimenä on työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Tästä on hyviä kokemuksia muista Pohjoismaista, Taimela toteaa tiedotteessa.

Yhtiön tarkoituksena on työllistää kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä.

– Eli juuri heidän, joiden työnteon edellytyksiä ei aiemmilla toimilla ja palveluilla ole kyetty parantamaan. Vaikeimmassa asemassa ovat sellaiset henkilöt, joilla on vamma tai sairaus ja jotka ovat yli 55-vuotiaita ja joilla on matala koulutustaso.

Tarkoituksena on, että Työkanavan toiminta laajenisi asteittain koko maahan ja että se hyödyntäisi olemassa olevia palveluja ja toimisi yhteistyössä muiden eri välityömarkkinatoimijoiden, kuten järjestöjen ja säätiöiden, kanssa.

Taimela antaa kiitosta Sanna Marinin (sd.) hallituksen päättäväiselle toiminnalle.

– On erinomaista, että työssä kunnianhimoisen 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamiseksi ei jätetä mitään keinoa käyttämättä. On selvää, että jatkotoimenpiteitäkin tarvitaan, sillä ihmisten työllistyminen ja työmarkkinat ovat korona-ajan uudenlaisten haasteiden jälkeen jatkuvassa murroksessa.

Hän pitää Työkanava Oy:n perustamista merkittävänä askelena osana työkykyohjelman uudistuksia. Hän luettelee, että TE-palvelut siirtyvät kuntiin, pohjoismainen työvoimapalvelumalli otetaan käyttöön, palkkatuki uudistetaan, rekrytointitukea kokeillaan ja jatkuvan oppimisen osaamiskeskukset aloittavat.

– Nämä kaikki luovat laaja-alaisesti perustaa, jossa ihmisiä tuetaan omalla yksilöllisellä polullaan työelämään.