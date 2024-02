SDP:n varapuheenjohtaja paljastaa, ketä äänestää toisella kierroksella

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kertoo Demokraatille, kumpaa ehdokkaista hän äänestää presidentinvaalien toisella kierroksella. Johannes Ijäs Demokraatti

Toisella kierroksella ovat mukana kokoomuksen ehdokas Alexander Stubb ja valitsijayhdistyksen ehdokas Pekka Haavisto.

Matias Mäkynen kertoo äänestävänsä Haavistoa toisella kierroksella.

Hän liittää Haavistoon ominaisuudet pitkäjänteisyys, vakaus ja ennakoitavuus.

– Kyllä Haavistosta tietää, millaisen presidentin saa. Se linja on vahva rauhan ja rakentavan yhteistyön linja, jossa kuitenkin tunnistetaan se raadollisuus, mikä liittyy ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Kun näiden ehdokkaiden välillä pitää valita, ennakoitavuus ja vakaus on se, joka minun ääneni ja vaakani kallistaa Haavistolle.

Mäkynen on aiemminkin tukenut Haavistoa julkisesti toisella kierroksella. Edellisen kerran Haavisto eteni toiselle kierroksella vuonna 2012 Sauli Niinistöä vastaan. 2018 Niinistö valittiin presidentiksi jo ensimmäisellä kierroksella.

– Niinistön kanssa sinänsä on ollut helppo elää. Hän on toiminut hyvin tasapainoisesti presidenttinä. Stubb on ehkä Niinistöön verrattuna vähän räväkämpi ja vaikeammin ennakoitava hahmo poliittiselta linjaltaan. Se lopulta teki tästä valinnasta (Haaviston ja Stubbin välillä) aika helpon.

DEMOKRAATTI on jo aiemmin kertonut SDP:n puoluejohdon kannoista vaalien toisella kierroksella.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen eivät aio kertoa kantojaan julkisuuteen.

Varapuheenjohtaja Niina Malm (sd.) harkitsi asiaa, mutta on nyttemmin päättänyt, ettei tuo myöskään kantaansa julki.

– Äänestän kyllä sunnuntaina, mutta ehdokkaani jää minun tietooni, Malm vahvistaa tekstiviestillä tänään.

Varapuheenjohtaja Nasima Razmyar (sd.) on liittynyt vaalien toisen kierroksen myötä ehdokas Pekka Haaviston kansalaisvaltuuskuntaan.

SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi pitäytyy kommentoimasta kantaansa.

Muutettu uutisen viimeistä virkettä kello 11.11, kun Demokraatti oli tavoittanut Näkkäläjärven. Virkkeessä oli kerrotttu, että Näkkäläjärvi oli aiemmin sanonut harkitsevansa kantaansa toisen kierroksen presidenttiehdokkaasta.