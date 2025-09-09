Politiikka
9.9.2025 13:46 ・ Päivitetty: 9.9.2025 14:05
SDP:ssä huomattiin ”kokoomuksen tuorein paniikkikohtaus” ja ”kömpelö yritys” peitellä ”Orpon konkurssihallituksen” epäonnistuminen
Eri hallitusten velanoton määrästä kiistellään julkisen median eri kanavissa. Kierrokset kasvavat politiikan syksyn edetessä.
SDP:n kansanedustajan Joona Räsäsen mukaan ”kokoomuksen tuorein paniikkikohtaus” osoittaa jälleen puoleen epätoivoa hallituksen epäonnistuneen talouspolitiikan selittelyn kanssa.
Räsänen kertaa tiedotteessaan aiempia päätöksiä ja sivaltaa sitten.
– Johtopäätös onkin siten selvä. Tarkasteltiin sitten valtionvelan kehitystä tai budjettitalouden alijäämää niin kokoomuksen vahtivuorolla julkinen talous on kehittynyt selvästi huonompaa suuntaan ja tällä hetkellä velkaannumme nopeampaa tahtia muihin EU-maihin verrattuna.
Räsänen jatkaa viittaamalla ”kokoomuksen koko trollausarmeijaan” ja kehottaa katsomaan peiliin.
– Tosiasia on, että kokoomuksesta on tullut pääministeri Petteri Orpon johdolla todellisia velkalaivan kippareita. Nyt sitten tätä pyritään peittelemään kreikkalaistyyppisellä kirjanpitokikkailulla.
TOINEN valtiovarainvaliokunnan demarijäsen Riitta Kaarisalo sanoo puolestaan tiedotteessaan, että kokoomuksen tuoreet ulostulot osoittavat surullisella tavalla, että ”Orpon konkurssihallituksen” eväät on syöty.
Kaarisalon mukaan kokoomus yrittää epätoivoisesti kääntää huomion pois omista epäonnistumisistaan syyttämällä jälleen kerran Marinin hallitusta.
– Jos hallitus haluaa aidosti kääntää julkisen talouden velkaantumisen, niin kannattaisi aloittaa perumalla hyvätuloisille räätälöidyt kalliit veronalennukset.
MYÖS valtiovarainvaliokunnan kolmas demarijäsen Pia Viitanen näkee, että kokoomuksen tuore hyökkäys SDP:tä kohtaan on kömpelö yritys kääntää huomio pois siitä, että hallitus on epäonnistunut kaikissa itselleen asettamissaan talouspolitiikan tavoitteissaan.
– Orpon hallituksen tulostaulu on surullinen: hallituksen politiikalla velkavuori jatkaa kasvuaan, työttömyys nousuaan, ja konkurssit kohoavat 2000-luvun ennätykseen. Tavallisen palkansaajan verotus on nostettu korkeimmilleen kymmeneen vuoteen, mutta ratkaisuksi tarjotaan yli 100 000 euron veroalea miljonääreille, hän sanoo tiedotteessaan.
SDP:N kansanedustaja Saku Nikkanenkin ihmettelee Sammallahden puheita, mutta löytää niille selityksen.
Nikkanen pitää koko operaatiota jatkumona samaan savuverho-operaatioon, jossa huomio pyritään siirtämään hallituksen heikosta taloudenhoidosta maahanmuuttopolitiikkaan.
– Juuri kun edellinen hallituskohu on ehtinyt laantua, kokoomus pudottaa uuden savupommin, jolla saadaan kätevästi käännettyä keskustelu pois hallituksen tekemisistä ja tekemättömyydestä. Kokoomuksen ja perussuomalaisten maahanmuuttopoliittiset erot ovat käytännössä hävinneet, Nikkanen sanoo omassa tiedotteessaan.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.