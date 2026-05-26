SDP:stä kovia syytöksiä hallitukselle: ”Täydellinen haaksirikko”

Hallitus ei ole onnistunut velan eikä työllisyyden hoidossa lupaustensa mukaisesti, syyttävät sosialidemokraatit.

– Lupasitte, että kautenne aikana suomalaisiin yrityksiin syntyy 100 000 uutta työpaikkaa. Niiden piti vahvistaa julkista taloutta kahdella miljardilla, mutta nyt olemme saman verran pakkasen puolella. Tämä on hallituksen työllisyyspolitiikan täydellinen haaksirikko, jonka suomalaiset tuntevat nahoissaan, sanoi SDP:n kansanedustaja Riitta Kaarisalo ryhmäpuheessa.

Eduskunnassa keskustellaan valtioneuvoston selonteosta liiallisen alijäämän korjaamisesta.

– Tosiasia on, että Orpon hallitus tehtailee nyt Suomen historian velkaennätyksiä ja valtiovarainministeri Purra on todennut, ettei talouden tavoitteita saavuteta, Kaarisalo totesi puheessaan.

SDP arvostelee hallituksen päätöstä alentaa yhteisöveroa.

– Pääministeri Orpo, tilanteessa, jossa Suomi on jo joutunut talouden tarkkailuluokalle ja meille on asetettu tiukka nettomenojen kasvu-ura, päätös yhteisöveron alennuksesta ja sen ajoittamisesta ensi vuodelle on sanalla sanoen vastuuton.

SDP:n mukaan päätös johtaa käytännössä siihen, että Suomessa on tehtävä poikkeuksellisen raju sopeutus jo vuonna 2028.

– Eli tietoisen laiminlyöntinne takia uusi hallitus joutuu ensimmäisessä budjetissaan, ensi töikseen, päättämään jopa 2,7 miljardin lisäsopeutuksesta. Arvoisa puhemies, hyvä hallitus: kyllä, näin synkkä on huomenlahja, jonka te olette jättämässä jälkeenne.

SDP sanoo esittäneensä joka vuosi perustellun ja reilumman vaihtoehdon, jossa velkaa otetaan vähemmän.

– Jokaiselle leikkaukselle, jota olemme vastustaneet, olemme esittäneet korvaavan keinon, Kaarisalo sanoi.

MYÖS keskusta ryöpytti yhteisöveron alennusta.

– Hallituksen on peruttava valtiontaloutta heikentävä yhteisöveroale ja ryhdyttävä lisätoimiin nyt. Ei vaalien jälkeen, vaan nyt. Muuten meillä on edessä menetetty vuosi, Mika Lintilä ilmoitti ryhmäpuheessa.

Lintilän mukaan hallitus on kolme vuotta syyttänyt edellistä hallitusta talouden tilasta ja viimeisen vuoden se siirtää vastuuta tulevalle hallitukselle.

– Tämä hallitus tulee jäämään historian kirjoihin ”välikauden” hallituksena. Suomea ei voi johtaa vaalikalenteri edellä. Suomea pitää johtaa vastuu edellä.

Vihreiden Mari Holopainen sanoi hallituksen siirtävän laskua eteenpäin seuraavalle vaalikaudelle.

– Tämä on selonteon ydin. Hallitus on leikannut, mutta ei ole saanut taloutta kuntoon. Hallitus on heikentänyt perusturvaa, mutta ei ole saanut työllisyyttä nousuun. Hallitus on kurittanut pienituloisia, opiskelijoita, työttömiä ja lapsiperheitä, mutta ei ole kääntänyt Suomen suuntaa.