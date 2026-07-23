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23.7.2026 09:30 ・ Päivitetty: 23.7.2026 08:45

SDP:stä vaatimus: ”Kaikki mahdolliset rahoituksen kuprut on läpivalaistava”

Kari Hulkko
Vantaan Kivistöön pystytettiin Euroopan suurinta puukerrostaloa vuonna 2015. Arena-hankkeen mittaluokka on vielä suurempi.

Ylen MOT-ohjelman selvityksen mukaan Kivistön Arena-hankkeen rahoittajissa saattaa olla epäselvyyksiä.

Demokraatti

Demokraatti

Ohjelman mukaan rahoittajilla on arvottomia pöytälaatikkoyhtiöitä eikä näyttöjä isojen hankkeiden toteuttamisesta. Taustahenkilöltä löytyy kytkös jopa laajoihin väitettyihin huijaustapauksiin Yhdysvalloissa.

Vantaan sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Soile Erikssonin mukaan näihin tietoihin on suhtauduttava vakavasti.

Eriksson vaatii tiedotteessa, että hankkeen rahoituskokonaisuus on perattava huolellisesti läpi ja kaikki mahdolliset rahoituksen kuprut on läpivalaistava.

Eriksson muistuttaa, että Kivistön hanke on mittaluokaltaan poikkeuksellinen koko Suomessa ja sosialidemokraatit ovat nähneet uuden areenan rakentumisen erittäin positiivisena asiana.

Erikssonin mukaan on kuitenkin oltava täysi luotto hankkeen etenemiseen alusta loppuun.

– Hankkeen ympärillä ei saa olla pienintäkään epävarmuutta siitä, ettei sitä saataisi vietyä maaliin asti. Jos epävarmuutta on, pitää suhtautumista hankkeeseen uudelleenarvioida.

Valtuustoryhmän puheenjohtajan tiedotteessa muistutetaan, että Kivistön Arena-hanke on yksityinen, mutta kaupunki vuokraa hankkeelle maata ja rakennuslupa on tällä hetkellä käsittelyssä.

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