SDP:stä vastalause: ”Hallitus tekee tuhoisaa jälkeä asuntopolitiikassa”

SDP:n edustajat ovat jättäneet valtiovarainvaliokunnan mietintöön vastalauseen, joka sisältää puolueen vaihtoehdon kestävämmäksi asuntopolitiikaksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kansanedustajat Pia Viitanen ja Suna Kymäläinen esittävät toimia, joilla on mahdollista lisätä kohtuuhintaista asumista ja helpottaa rakennusalan ahdinkoa.

– Hallitus tekee tuhoisaa jälkeä asuntopolitiikassa. Sen ponnistelut asuntorakentamisen elvyttämiseksi ovat osoittautuneet riittämättömiksi, he toteavat tiedotteessa.

”Me esitämme asumisen ja rakentamisen pakettia.”

Nyt tarvitaan SDP:n mukaan suhdanneluonteisia ja määräaikaisia tukitoimia, joilla voidaan palauttaa rakennusalan luottamus ja auttaa alaa pahimman yli.

SDP on esittänyt omassa vaihtoehtobudjetissaan ja valtiovarainvaliokunnan mietinnön vastalauseessa vaihtoehdon.

– Me esitämme asumisen ja rakentamisen pakettia. Se pitää sisällään monia toimia, joilla edistetään muun muassa erityisryhmien asuntorakentamista, kotien korjaamista, lähiöiden kehittämistä, vähennetään asunnottomuutta. Kattavalla toimenpidepaketilla asuntopolitiikka on mahdollista muuttaa kestävälle polulle.

NYT ON Viitasen ja Kymäläisen mukaan vauhditettava erityisesti kohtuuhintaista asuntotuotantoa, jonka vuokrataso on jopa alle markkinatason ja korjausrakentamista sekä helpotettava ensiasunnon hankintaa.

– Kaupungistuminen jatkuu, ja kohtuuhintaisen asumisen kysyntä säilyy korkealla tasolla. Hallituksen leikkaukset sosiaaliturvaan lisäävät kohtuuhintaisten asuntojen tarvetta entisestään, valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Viitanen toteaa.

Vuokra-asuntojen kysyntä on erityisen voimakasta kasvukeskuksissa, joissa jo kolmasosa suomalaisista asuu vuokra-asunnossa, hän muistuttaa. Myös asumisoikeusasuntojen kysyntä on myös merkittävää erityisesti kasvukeskuksissa, ja on Viitasen mielestä suuri virhe, että hallitus lakkauttaa sen tuotannon vuonna 2025.

PETTERI ORPON (kok.) hallitus on nakertamassa kohtuuhintaisen asumisen tarjontaa myös siirtämällä valtion avustukset valtion asuntorahaston (VAR) kehysten piiriin. Muutoksen myötä VAR:sta myönnettävien avustusten määrä vähenisi noin kuudesosaan vuoteen 2023 verrattuna.

”Valtion asuntorahaston varoja on käytettävä asumiseen.”

Lisäksi hallituksen budjettiesityksessä vuodelle 2024 esitetään 500 miljoonan euron ylimääräistä tuloutusta VAR:sta valtion talousarvioon investointiohjelman rahoittamiseksi. Julkisen talouden suunnitelman mukaan VAR:sta on tarkoitus tulouttaa 200 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja vielä 100 miljoonaa euroa vuonna 2026, yhteensä 800 miljoonaa euroa.

– Valtion asuntorahaston varoja on käytettävä asumiseen. Me emme hyväksy valtion asuntorahaston alasajoa, sillä se vie pitkällä aikavälillä välineet toteuttavat viisasta asuntopolitiikkaa, asunto- ja ympäristöjaoston jäsen Suna Kymäläinen painottaa.

Valtion asuntorahasto (VAR) toimii valtion talousarvion ulkopuolisena rahastona, ja sen varat ovat peräisin aiemmista aravalainoista, korkotuotoista ja takausmaksuista.

Rahaston varoista myönnetään tukia ja avustuksia, kuten korkotukilainojen korkotuet, erityisryhmien investointiavustukset, korjausavustukset, energia-avustukset ja uustuotannon käynnistysavustukset, jotka myöntää Asumisen rahoitus‐ ja kehittämiskeskus.