SDP:stä viiltävä piikki kokoomukselle: ”Varmasti karu lukea”

SDP:n vaihtoebudjetti on viritellyt etenkin kokoomuslaisten kielenkannat liukkaiksi. Arvostelua on riittänyt tiedotteisiin saakka ja usealla suulla. DEMOKRAATTI Demokraatti

Jo eilen ryhmänjohtaja Matias Marttinen lähestyi toimituksia viestillään ja tänään oli kansanedustaja Ville Valkosen vuoro.

SDP:n kansanedustaja Jani Kokko on havainnut ilmiön ja tervehtii sitä jonkinlaisella tyytyväisyydellä.

– Vaihtoehtobudjettiamme on laadittu huolella, asiantuntijoita kuullen ja ennen kaikkea suomalaisten hyvinvointia ajatellen. Orpon hallitus väittää, että sen ajamille leikkauksille ei ole olemassa vaihtoehtoja. Me SDP:ssä sanomme, kyllä on, Kokko sanoo omassa tiedotteessaan.

Hän muistuttaa, että SDP:n vaihtoehtobudjetissa Suomi velkaantuisi joka päivä miljoona euroa vähemmän kuin hallituksen esityksessä. Tämä toteutuisi samalla, kun SDP keventäisi pieni- ja keskituloisten verotusta, peruisi Orpon hallituksen ajamat sosiaaliturvaleikkaukset ja vahvistaisi sosiaali- ja terveyspalveluita.

– En ihmettele tippaakaan sitä, että kokoomus on äimistynyt vaihtoehtobudjetistamme. Onhan se varmasti karua lukea, miten paljon oikeudenmukaisemmin me tätä maata johtaisimme. Me toteuttaisimme talouspolitiikkaa, jossa kenellekään ei aseteta kohtuutonta taakkaa eikä nuoria ja opiskelijoita uuvutettaisi jo työuransa alkupuolella.

Kokko sanoo, että SDP on aina pitänyt tärkeimpinä asioina yhteiskunnan hyvinvointia sekä korkean elintason ja taloudellisen kasvun turvaamista.

– Hyvin toimiva julkinen sektori on taannut meille esimerkiksi kattavan ja maksuttoman koulutuksen sekä maksuttoman terveydenhuollon. Vaikuttaa siltä, että hallitus pyrkii vain poimimaan rusinat pullasta, yrittäessään tiivistää julkista sektoria ja samaan aikaan mantran omaisesti toistaen “haluamme turvata julkiset palvelut”.