Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

19.8.2025 09:26 ・ Päivitetty: 19.8.2025 09:26

Selvitys: Metsästysrikosten kitkemiseen tarvitaan uusi sheriffi

iStock

Erä-, metsästys- ja luontorikollisuuden kasvun takia alalle tarvitaan nopeasti miljoonien eurojen lisärahoitusta – ja uusi paremmin valtuuksin varustettu valvoja, sanoo alaa tutkinut selvitys.

Erävalvonnan kokonaisrahoitus tulisi nostaa nykyisestä viidestä miljoonasta eurosta kahdeksaan miljoonaan euroon, Itä-Suomen poliisin tilaama valtakunnallinen erävalvontaselvitys suosittelee.

Raportissa selvitysmies Jukka Bisi toivoo Suomen erävalvontaan lukuisia uudistuksia, joista tärkein olisi selkeä kärkitoimija valvontatehtäviin. Tämä voisi sijoittua esimerkiksi poliisiin, Metsähallitukseen tai erilliseen virastoon.

-  Suomen erävalvonta kaipaa remonttia. Nykymallilla pystytään paljastamaan enintään vain kymmenesosa luonto- ja erärikollisuudesta, Bisi sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa vapaaehtoisuuteen perustuva metsästyksen- ja kalastuksenvalvonta tulisi kytkeä viranomaisvalvonnan tueksi ja tiedontuottajaksi.

SELVITYKSEN mukaan erä- ja luontovalvonta ei ole pystynyt hallitsemaan tilannetta esimerkiksi koronavuosina, kun suojelualueilla liikkui erityisen paljon retkeilijöitä.

Kalastusvalvontakin ja lupakontrolli on toimijoiden vähyyden takia loppunut monilta vesialueilta käytännössä kokonaan.

Valvonnan puute on näkynyt esimerkiksi kymmenten susien salakaatoina vuosittain. Suomesta on paljastunut myös kaupallisia riistaeläinten tappo- ja myyntirinkejä, joiden toiminta muistuttaa järjestäytynyttä rikollisuutta.

Selvityksen taustaksi haastateltiin 47:ää ihmistä useasta eri organisaatiosta. Joukossa oli valvontaviranomaisia, muita viranomaisia, järjestöjen edustajia, tutkimuslaitosten edustajia ja muita erä- ja luontoalan asiantuntijoita.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Kotimaa

15.11.2024 14:14

Pohjois-Savon salametsästysjutussa syytteet 31:lle

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Politiikka
18.8.2025
Näin Orpo kommentoi nyt Purran yllätysvetoa: ”Hän itse sanoi, että se on hänen listansa”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
18.8.2025
Apteekkariliitto: Hallitus veisi syrjäseuduilta sivuapteekit – ”Lääkehuolto ja -neuvonta ei ole markettitoimintaa”
Lue lisää

Annika Tailamo

Kotimaa
17.8.2025
Naisviha voi tuhota demokratian – moni nainen lähtee politiikasta sen vuoksi
Lue lisää

Janne Ora

Kotimaa
16.8.2025
Informaatiohyökkäys menee läpi kaikesta puolustuksesta – Suomi käy jo tätä sotaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU