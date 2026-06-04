Selvitys: Näin paljon mökkeilyn sivukulut eri kunnissa maksavat

Mökkeilyn kustannukset vaihtelevat suuresti mökin sijaintikunnan perusteella. Keskimäärin mökin kiinteistöverosta, sähkö- ja jätekuluista joutuu maksamaan tänä vuonna 995 euroa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomen Omakotiliiton selvitys kertoo, että erot mökkien kunta- ja aluekohtaisissa maksuissa ovat kasvaneet viime vuodesta. Edullisimmassa kunnassa mökin pitäminen on nyt yli puolet halvempaa kuin kalleimmassa.

Selvityksessä tutkittiin, miten kesämökkien kiinteistöverot, sähkökustannukset ja jätemaksut ovat muuttuneet viime vuodesta. Sen mukaan maksut ovat vuoden aikana nousseet enemmän ja useammalla paikkakunnalla kuin vuosi sitten.

VAPAA-AJAN asunnon kiinteistövero, sähkö ja jätemaksut kustantavat mökkiläiselle tänä vuonna yhteensä keskimäärin 995 euroa.

Kallein mökkeilykunta on nytkin Savonlinna, kuten useimpina aiempinakin vuosina. Siellä mökkiläiselle kertyy maksettavaa 1 427 euroa vuodessa. Kalleimpien kuntien kärjessä seuraavat Mikkeli, Kangasala, Kuopio ja Puumala.

Kallein mökkeilykunta on nytkin Savonlinna.

Oulu on palannut vertailun edullisimpien kuntien kärkeen. Siellä maksuja tulee yhteensä 649 euroa vuodessa eli yli puolet vähemmän kuin Savonlinnassa.

Toiseksi edullisinta mökkeily on Porissa, kun taas pari viime vuotta vertailun kärkipaikkaa pitänyt Mustasaari on pudonnut kolmanneksi.

Myös Kouvolassa ja Kittilässä mökkeillään edullisesti.

SUURIN menoerä on aina ollut sähkö. Se muodostaa vajaat 60 prosenttia mökkiläisten kunta- ja aluekohtaisista maksuista. Kiinteistöveron osuus on hieman alle 40 prosenttia ja jätehuollon viisi prosenttia.

Vertailussa edullisimpia kuntia ovatkin yleensä ne, joissa sähkö maksaa muita vähemmän. Oulussa sähköstä kertyy maksettavaa 333 euroa vuodessa.

Vertailun kalleimmat, 802 euron vuotuiset sähkömaksut taas lankeavat niille, jotka mökkeilevät Savonlinnan, Mikkelin, Puumalan ja Mäntyharjun alueella.

Poikkeus sähkösääntöön on Kittilä. Siellä mökkeilyn kustannuksia laskee erityisesti vertailun alhaisin kiinteistövero, 210 euroa vuodessa.

Korkeinta kiinteistöveroa maksetaan Kangasalla, jossa veroa menee 679 euroa vuodessa.

Kangasalla on kuitenkin vertailun edullisin jätehuolto. Siellä jätemaksuja kertyy vain 21 euroa vuodessa. Kalleinta jätehuolto on Mustasaaressa, jossa siitä maksetaan 80 euroa vuodessa.

KESKIMÄÄRIN mökkeilyn kunta- ja aluekohtaiset maksut nousivat viime vuodesta 30 euroa.

Vaihtelu kuntien välillä on rajua, sillä Savonlinnassa kiinteistöveron ja sähkömaksujen kasvu on nostanut mökkiläisten kustannuksia lähes 130 euroa viime vuodesta. Paraisilla taas jätemaksujen aleneminen laski kokonaiskustannuksia muutaman euron.

Omakotiliiton toiminnanjohtajan Marju Silanderin mukaan liitto toivoo, ettei mökkiläisiä rokotettaisi kohtuuttomasti, koska he tuovat alueille elinvoimaa.

- Sähkön siirtomaksujen suuri osuus sähkökuluista on selkein viesti esimerkiksi jakeluverkkoyhtiöille miettiä sitä, miten investointeja tehdään niin, ettei tulisi kohtuuttomia kustannuksia vapaa-ajan asukkaille, Silander sanoo STT:lle.

Teksti: STT / Nita Lohi