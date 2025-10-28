Selvitys: Näissä maakunnissa riidellään perinnöistä eniten

Perintöriitojen määrä väheni Lapissa ja kasvoi muun muassa Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla, kertoo S-pankin tekemä uusi selvitys. Demokraatti Demokraatti

Kaikkiaan viime vuonna tuomioistuimissa käräjöitiin 1695 perintöriitaa, kun keskimääräinen taso on viimeiset runsaat kymmenen vuotta ollut 1662 riidassa. Tämän vuosikymmenen alussa riitamäärät olivat vielä kasvussa, mutta nyt S-pankin tiedotteen mukaan nähtiin käänne alaspäin.

Suhteellisesti eniten riitamäärä väheni viime vuonna Lapissa (-35 prosenttia) sekä lähes kolmasosan Itä- ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuksissa.

Nousua tuli Etelä-Karjalaan, Pirkanmaalle, Päijät-Hämeeseen, Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjois-Savoon. Luvut eivät pankin mukaan silti ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin, koska oikeusjuttujen kirjaustapa on välillä jonkin verran muuttunut.

SUHTEESSA väkilukuun eniten perintöriitoja viedään käräjille yhä Kainuussa, Etelä-Savossa ja Lapissa.

Suomalaisten perinnöt ovat enimmäkseen pientä irtaimisto-, asunto- ja kesämökkiomaisuutta. Mediaaniarvoltaan ne ovat olleet runsaat 15 000 euroa. Tämäkin on pikkuhiljaa nousemassa suurten ikäluokkien asuntovarallisuuden takia.

S-PANKKI SELVITTI käräjille päätyneiden perintöriitojen määrää vuodesta 2013 viime vuoteen asti. Useimmiten riidat perustuvat omaisille jo ennen perinnönjakoa alkaneisiin erimielisyyksiin ja hyvinkin vanhoihin sukulaiskiistoihin.

Tyypillisissä tapauksissa tuomioistuin joutuu määräämään kuolinpesälle ulkopuolisen selvittäjän ja jakajan, koska suku ei pääse keskenään sopuun pienistäkään omaisuuden jaoista.

Uusperheet ja erilaiset uudet parisuhde- ja perhemuodot tuovat pankin mukaan perinnönjakoon lisävaikeuksia, varsinkin jos vainaja on halunnut muistaa testamentissa muitakin läheisiä kuin verisukulaisiaan.