Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

28.10.2025 06:45 ・ Päivitetty: 28.10.2025 06:49

Selvitys: Näissä maakunnissa riidellään perinnöistä eniten

iStock

Perintöriitojen määrä väheni Lapissa ja kasvoi muun muassa Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla, kertoo S-pankin tekemä uusi selvitys.

Demokraatti

Demokraatti

Kaikkiaan viime vuonna tuomioistuimissa käräjöitiin 1695 perintöriitaa, kun keskimääräinen taso on viimeiset runsaat kymmenen vuotta ollut 1662 riidassa. Tämän vuosikymmenen alussa riitamäärät olivat vielä kasvussa, mutta nyt S-pankin tiedotteen mukaan nähtiin käänne alaspäin.

Suhteellisesti eniten riitamäärä väheni viime vuonna Lapissa (-35 prosenttia) sekä lähes kolmasosan Itä- ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuksissa.

Nousua tuli Etelä-Karjalaan, Pirkanmaalle, Päijät-Hämeeseen, Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjois-Savoon. Luvut eivät pankin mukaan silti ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin, koska oikeusjuttujen kirjaustapa on välillä jonkin verran muuttunut.

SUHTEESSA väkilukuun eniten perintöriitoja viedään käräjille yhä Kainuussa, Etelä-Savossa ja Lapissa.

Suomalaisten perinnöt ovat enimmäkseen pientä irtaimisto-, asunto- ja kesämökkiomaisuutta. Mediaaniarvoltaan ne ovat olleet runsaat 15 000 euroa. Tämäkin on pikkuhiljaa nousemassa suurten ikäluokkien asuntovarallisuuden takia.

S-PANKKI SELVITTI käräjille päätyneiden perintöriitojen määrää vuodesta 2013 viime vuoteen asti. Useimmiten riidat perustuvat omaisille jo ennen perinnönjakoa alkaneisiin erimielisyyksiin ja hyvinkin vanhoihin sukulaiskiistoihin.

Tyypillisissä tapauksissa tuomioistuin joutuu määräämään kuolinpesälle ulkopuolisen selvittäjän ja jakajan, koska suku ei pääse keskenään sopuun pienistäkään omaisuuden jaoista.

Uusperheet ja erilaiset uudet parisuhde- ja perhemuodot tuovat pankin mukaan perinnönjakoon lisävaikeuksia, varsinkin jos vainaja on halunnut muistaa testamentissa muitakin läheisiä kuin verisukulaisiaan.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Tiede ja teknologia
27.10.2025
Suomalaiskomissaari Demokraatille: ”Tekoälyn vinoutuminen pitää estää säätelyllä”
Lue lisää

Simo Alastalo

Ulkomaat
27.10.2025
BBC: Isis yrittänyt kaapata poikia al-Holilta – UM:n Tanner Demokraatille: Valtaosa suomalaisista edelleen leirillä
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
27.10.2025
Arvio: Suomi ei ollut valmis omalaatuiseen ja yliherkkään Helvi Juvoseen
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU