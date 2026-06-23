Työmarkkinat
23.6.2026 05:36 ・ Päivitetty: 23.6.2026 05:36
Selvitys: Sotejärjestöjen leikkaussäästöt sulavat työttömyyskuluihin
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjä uhkaavat tukileikkaukset eivät lopulta säästä valtion varoja niin paljon kuin hallitus toivoo. Niistä aiheutuu työttömyyskulujen nousua ja toimintojen heikentymistä, joka pitää paikata julkisilla palveluilla, alan selvitys laskee.
Keskusjärjestö SOSTE:n teettämän vaikutuslaskelman mukaan hallituksen ensi vuodelle suunnittelema 84 miljoonan euron valtiontukileikkaus johtaa järjestöissä laajoihin irtisanomisiin ja toimintojen lakkauttamisiin.
– Tavoiteltujen säästöjen vaikutus julkiseen talouteen voi supistua lyhyellä aikavälillä merkittävästi jo pelkästään sote-järjestöjen palkatun henkilöstön vähentämisestä seuraavien menetettyjen verotulojen ja kasvavien etuusmenojen takia, luettelee SOSTEn pääekonomisti Heta Melartin tiedotteessa.
Aiheutuviin työttömyys- ja muihin kuluihin hupenee SOSTE:n laskelmien mukaan jopa 36 prosenttia hallituksen toivomista säästöistä.
SOSIAALIALAN järjestöväen uudelleentyöllistymismahdollisuudet alan muihin töihin ovat heikentyneet hyvinvointialueiden ja kuntien omien säästökampanjoiden takia.
Järjestöissä on tällä hetkellä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n mukaan tukirahoilla palkattuja työntekijöitä yhteensä 5 526 henkilötyövuoden verran.
Tukileikkausten takia määrä puolittuisi ensi vuoteen mennessä.
Hyvinvointialueet ovat SOSTE:n mukaan ennustaneet, että säästöistä etenkin ennaltaehkäisevään työhön aiheutuneet palveluleikkaukset lisäävät raskaamman ja kalliimman jälkihoidon tarvetta monella paikkakunnalla.
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