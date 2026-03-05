Kotimaa
5.3.2026 06:00 ・ Päivitetty: 5.3.2026 06:07
Selvitys: täällä omakotiasuminen on Suomen halvinta
Omakotitalossa asuvalta perittävät verot ja maksut ovat nousseet viime vuodesta keskimäärin 81 euroa, käy ilmi Omakotiliiton selvityksestä. Edullisinta asuminen on Kittilässä.
Keskimäärin omakotitalossa asuva maksaa kunta- ja aluekohtaisia maksuja hieman yli 5 900 euroa vuodessa.
TÄNÄ VUONNA kalleimmat oheismaksut ovat Savonlinnassa, jossa asumiseen kuluu lähes 6 800 euroa vuodessa.
Halvimmat maksut taas ovat Kittilässä, jossa niihin kuluu noin 5 100 euroa vuodessa.
Selvityksessä oli tarkasteltu kiinteistöveroa sekä sähkö-, vesi- ja jätemaksuja sadassa kunnassa.
