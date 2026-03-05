Palkittu politiikan aikakauslehti.
Kotimaa

5.3.2026 06:00 ・ Päivitetty: 5.3.2026 06:07

Selvitys: täällä omakotiasuminen on Suomen halvinta

iStock
Kittilässä eivät jäte-, katu- ja muut maksut ole niin kovia kuin etelän taajamissa.

Omakotitalossa asuvalta perittävät verot ja maksut ovat nousseet viime vuodesta keskimäärin 81 euroa, käy ilmi Omakotiliiton selvityksestä. Edullisinta asuminen on Kittilässä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Keskimäärin omakotitalossa asuva maksaa kunta- ja aluekohtaisia maksuja hieman yli 5 900 euroa vuodessa.

TÄNÄ VUONNA kalleimmat oheismaksut ovat Savonlinnassa, jossa asumiseen kuluu lähes 6 800 euroa vuodessa.

Halvimmat maksut taas ovat Kittilässä, jossa niihin kuluu noin 5 100 euroa vuodessa.

Selvityksessä oli tarkasteltu kiinteistöveroa sekä sähkö-, vesi- ja jätemaksuja sadassa kunnassa.

