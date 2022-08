Selvityshenkilöt haluavat kuntien ja hyvinvointialueiden lapsibudjetoinnin käyntiin piloteilla

Selvityshenkilöt Juha Aho ja Mika Penttilä ehdottavat kuntiin ja hyvinvointialueille yhteistä lapsibudjetoinnin mallia. DEMOKRAATTI Demokraatti

He suosittelevat, että lapsibudjetointi aloitetaan pilotoinnilla, joka kohdistuisi ensimmäisessä vaiheessa tilinpäätöstietoihin.

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) kertoo valtiovarainministeriön tiedotteessa pitävänsä hyvänä, että kehitystyö lähtisi liikkeelle piloteista.

”Lasten hyvinvoinnissa on kyse maamme tulevaisuudesta ja lapsibudjetoinnin avulla voimme edistää politiikan lapsimyönteisyyttä. Siksi on tärkeää, että kuntien ja hyvinvointialueiden lapsibudjetointia on tarkasteltu ja mallia kehitetään eteenpäin pilotointien kautta”, kuntaministeri sanoo tiedotteen mukaan.

Selvityshenkilöt ehdottavat, että joka hyvinvointialueelle perustetaan yhteistyöryhmä, jossa on sekä alueen että kuntien edustajia.

Lisäksi selvityshenkilöt ovat tehneet ehdotuksensa ensivaiheen toiminnan indikaattoreista, joilla seurataan lasten ja nuorten hyvinvointia. Indikaattoreihin kuuluvat muun muassa peruskoulun päättötodistuksen saaneiden määrä, käyntimäärät koulukuraattorilla ja -psykologilla sekä sijoitettujen lasten ja nuorten määrä.

Selvityshenkilöiden ehdotuksessa lapsibudjetointi rajataan koskemaan alle 18-vuotiaita. Poikkeuksena esimerkiksi etsivä nuorisotyö ja toisen asteen koulutus otetaan kustannusten osalta huomioon täysimääräisesti.

”Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut jakautuvat ensi vuoden alusta kahdelle toimijalle, kunnalle ja hyvinvointialueelle. Pidämme perusteltuna, että kuntien ja hyvinvointialueiden lapsibudjetointiin on yhteinen kansallinen malli. Näin saamme kokonaiskuvan, mihin suuntaan lasten ja nuorten hyvinvointi on kehittynyt”, selvityshenkilö Penttilä toteaa.

Selvityshenkilöt ehdottavat pilottien koordinaatiota valtiovarainministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtäväksi.