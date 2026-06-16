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Politiikka

16.6.2026 14:47 ・ Päivitetty: 16.6.2026 14:47

Seta huolissaan: Näin Rydman-leikkaukset vaikeuttaisivat työtämme

Demokraatti / arkistokuvaa

Sateenkaari-ihmisten ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö Setan saamien avustusten pieneneminen tai loppuminen olisi takaisku yhdenvertaisuudelle, järjestö sanoo.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Seta kommentoi tiistaisessa kannanotossaan perussuomalaisen sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin linjaamia uusia sote-järjestöjen avustuskriteerejä.

- Epämääräinen viittaus tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään herättää huolen siitä, että rahoituksen piiristä halutaan karsia eri vähemmistö- ja marginalisoituja ryhmiä edustavat toimijat, sanoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo tiedotteessa.

AVUSTUSLEIKKAUKSET huonontaisivat Setan mukaan jopa eri ihmisryhmien mahdollisuuksia osallistua demokraattiseen päätöksentekoon.

Rydmanin linjausten mukaan jatkoavustusta ei ensi vuonna myönnetä esimerkiksi järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selkeää yhteyttä terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin tai joiden toiminta kohdistuu pääasiassa yhteen tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään.

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