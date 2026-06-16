Vasemmistoliiton Honkasalo kanteli oikeuskanslerille Rydmanin järjestölinjauksesta

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo on tehnyt oikeuskanslerille kantelun sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) toiminnasta STEA-avustusten kriteereistä päätettäessä. Demokraatti Demokraatti

Eilen uutisoitiin, että Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ei myönnä ensi vuonna jatkoavustusta järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön.

Avustusta eivät myöskään saa järjestöt, joiden toiminnalla ei ole selkeää yhteyttä terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin tai joiden toiminta kohdistuu pääasiassa yhteen tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Lisäksi keskus- ja kattojärjestöille myönnettäisiin avustuksia vain poikkeustapauksissa.

Honkasalon mukaan Rydman ja perussuomalainen puolue ”ovat toistuvasti osoittaneet halveksuvan ja vihamielisen asenteensa esimerkiksi sateenkaari- ja maahanmuuttajajärjestöjä sekä yleisesti järjestökenttää kohtaan”. Hallitus on muuttamassa avustusten myöntämisen perusteita huomattavasti aiempaa poliittisemmiksi, Honkasalo kritisoi.

– Näyttää ilmeiseltä, että Rydmanin päätös kohdistuu tarkoituksellisesti ainakin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustaviin ja maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa toimiviin järjestöihin. Ovatko tulilinjalla myös esimerkiksi ruotsinkielinen järjestökenttä tai vaikkapa eläkeläisjärjestöt, Honkasalo kysyy tiedotteessa.

Honkasalon mielestä ministeri Rydman on toiminut epäasiallisesti ja syrjivästi avustusten kriteereistä päättäessään. Kantelussaan Honkasalo vetoaa kantelussaan perustuslakiin, yhdenvertaisuuslakiin, hallintolakiin ja STEA-avustuksia koskevaan lakiin. Viimeksi mainitun mukaan avustuksia voidaan myöntää laajasti sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja avustettavan toiminnan tulee tukea ihmisten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa sekä perusoikeuksien toteutumista.

– Ministerin tulisi käyttää toimivaltaansa hyväksyttäviin tarkoituksiin ja perustaa päätöksensä hyväksyttäviin ja asiallisiin syihin, ei syrjiviin tarkoitusperiin tai tietynlaisen yhteiskunnallisen vaikuttamistyön hiljentämiseen, Honkasalo sanoo.