25.11.2025 09:47 ・ Päivitetty: 25.11.2025 09:47

”Seuraavat päivät ratkaisevia” – Stubb puhelimessa Zelenskyin ja Rutten kanssa

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Presidentti Alexander Stubb kertoo käyneensä puhelinkeskustelut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Stubb sanoi viestipalvelu X:ssä, että myös puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) osallistui puheluihin.

ZELENSKYI antoi puhelussa katsauksen Ukrainan tilanteen viimeaikaiseen kehitykseen. Stubbin mukaan Yhdysvaltain ja Ukrainan työ jatkuu.

Stubbin mukaan seuraavat päivät ratkaisevia kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan saavuttamiseksi.

Stubb puhui Zelenskyin kanssa myös eilen.

