Siivousyritys vahvisti: Työntekijöitä vaadittu ”kynnysrahaa” työpaikasta
Siivousyritys SOL Palvelut kertoi keskiviikkona, että epäilyt työntekijöiltä pyydetystä kynnysrahasta vahvistuivat yhtiön teettämässä selvityksessä.
Parisenkymmentä työntekijää vahvisti heiltä pyydetyn kynnysrahaa ja kuusi sanoi maksaneensa tai olevansa yhä velkaa SOLin työpaikasta.
Vastaajat olivat maksaneet useimmiten alle tuhat euroa SOLissa työskentelevälle ihmiselle tai ulkopuoliselle taholle.
Kysely oli lähetetty yli 5 200:lle SOL Palveluiden työntekijälle, joista kyselyyn vastasi 31 prosenttia eli yli 1 600 työntekijää.
SOL kertoi vieneensä viime vuonna poliisitutkintaan kaksi tapauskokonaisuutta, joissa se sai perusteltua näyttöä kynnysrahojen maksamisesta. Yhtiöllä ei ole tietoa, että poliisilla olisi aktiivisesti käynnissä tutkintoja, joissa SOLia tai SOLiin työsuhteessa olevaa ihmistä epäiltäisiin kynnysrahan ottamisesta.
SELVITYKSESSÄ ilmeni, etteivät yhtiön hallinnolliset rakenteet ehkäise työperäisen hyväksikäytön riskejä riittävän tehokkaasti. Lisäksi esihenkilöiden laaja päätösvalta palkanmaksusta, työkohteista ja työvuoroista lisää väärinkäytösten ja hyväksikäytön riskiä.
Myös väärinkäytösten ilmoittamiskäytännöt ovat olleet osin puutteellisia, eikä henkilöstön monikulttuurisuuteen liittyviä erityispiirteitä ole riittävästi huomioitu.
SOL kertoi ryhtyvänsä korjaaviin toimiin ja aikovansa muun muassa uudistaa HR-järjestelmäänsä. Lisäksi se kehittää sähköisiä järjestelmiä, jotka takaavat tasapuolisen ja keskitetyn tiedon jakamisen työntekijöille.
Lisäksi yhtiö on päättänyt, ettei se toistaiseksi osallistu työntekijöiden ensimmäisen oleskeluluvan hakuprosessiin. Kaikki työntekijöiden rekrytointi on keskitetty viime syksystä alkaen HR-osastolle, ja se tehdään sähköisessä järjestelmässä.
SOLin teettämän riippumattoman selvityksen tausta juontaa juurensa viime syksynä esille nousseeseen julkiseen keskusteluun Helsingin Sanomien toimittajan Paavo Teittisen kirjan Pitkä vuoro – Kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen ilmestyttyä.
