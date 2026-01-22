Elokuva
22.1.2026 14:40 ・ Päivitetty: 22.1.2026 14:57
Sinners-kauhuelokuva yllätti Oscareissa: ennätykselliset 16 ehdokkuutta
Vuoden 2026 Oscar-ehdokkaat on julkistettu. Tänä vuonna parhaan elokuvan tittelistä kilpailevat muun muassa kauhuelokuva Sinners, scifi-trilleri Bugonia, musta komedia One Battle After Another sekä draamakomedia Marty Supreme.
Sinners sai kaikkiaan 16 ehdokkuutta eri kategorioissa, mikä on kaikkien aikojen Oscar-ennätys.
Sinners ylitti aiemman ennätyksen, jota pitivät hallussaan All About Eve, Titanic ja La La Land 14 ehdokkuudella.
Sinners sai ehdokkuuden muun muassa parhaasta miespääosasta Michael B. Jordanille. Hän näyttelee elokuvassa kaksosia, jotka taistelevat yliluonnollisia voimia ja rasisteja vastaan.
Sinners on ehdokkaana myös parhaasta roolituksesta. Se on ensimmäinen uusi kategoria, joka on lisätty Oscar-palkintojen joukkoon yli kahteen vuosikymmeneen.
One Battle After Another tuli Sinnersin jälkeen toiseksi 13 ehdokkuudella. Elokuvassa näyttelevä Leonardo DiCaprio sai ehdokkuuden parhaasta miespääosasta.
Parhaasta naispääosasta kilpailevat muun muassa Emma Stone (Bugonia), Jessie Buckley (Hamnet) ja Renate Reinsve (Sentimental Value).
Suomalaisen Fabian Munsterhjelmin ohjaama lyhytelokuva Sukkahousut ei päässyt finalistien joukkoon. Elokuva pääsi aiemmin 15 ehdokkaan short-listalle lyhytelokuvien kategoriassa.
Tieteisfiktiodraama Frankenstein, Marty Supreme, ja norjalainen draama Sentimental Value saivat jokainen yhdeksän ehdokkuutta. Historiallinen draamaelokuva Hamnet sai kahdeksan ehdokkuutta.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.