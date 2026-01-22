Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Elokuva

22.1.2026 14:40 ・ Päivitetty: 22.1.2026 14:57

Sinners-kauhuelokuva yllätti Oscareissa: ennätykselliset 16 ehdokkuutta

AFP / LEHTIKUVA

Vuoden 2026 Oscar-ehdokkaat on julkistettu. Tänä vuonna parhaan elokuvan tittelistä kilpailevat muun muassa kauhuelokuva Sinners, scifi-trilleri Bugonia, musta komedia One Battle After Another sekä draamakomedia Marty Supreme.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sinners sai kaikkiaan 16 ehdokkuutta eri kategorioissa, mikä on kaikkien aikojen Oscar-ennätys.

Sinners ylitti aiemman ennätyksen, jota pitivät hallussaan All About Eve, Titanic ja La La Land 14 ehdokkuudella.

Sinners sai ehdokkuuden muun muassa parhaasta miespääosasta Michael B. Jordanille. Hän näyttelee elokuvassa kaksosia, jotka taistelevat yliluonnollisia voimia ja rasisteja vastaan.

Sinners on ehdokkaana myös parhaasta roolituksesta. Se on ensimmäinen uusi kategoria, joka on lisätty Oscar-palkintojen joukkoon yli kahteen vuosikymmeneen.

One Battle After Another tuli Sinnersin jälkeen toiseksi 13 ehdokkuudella. Elokuvassa näyttelevä Leonardo DiCaprio sai ehdokkuuden parhaasta miespääosasta.

Parhaasta naispääosasta kilpailevat muun muassa Emma Stone (Bugonia), Jessie Buckley (Hamnet) ja Renate Reinsve (Sentimental Value).

Suomalaisen Fabian Munsterhjelmin ohjaama lyhytelokuva Sukkahousut ei päässyt finalistien joukkoon. Elokuva pääsi aiemmin 15 ehdokkaan short-listalle lyhytelokuvien kategoriassa.

Tieteisfiktiodraama Frankenstein, Marty Supreme, ja norjalainen draama Sentimental Value saivat jokainen yhdeksän ehdokkuutta. Historiallinen draamaelokuva Hamnet sai kahdeksan ehdokkuutta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
22.1.2026
Grönlanti-kiista tuli ja suli: montako kertaa vielä ennustamme Trumpin peliliikkeet väärin?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
21.1.2026
Arvio: Narsistinen pyrkyri Marty Mauser sinkoilee kuin liberaali tomppeli Forrest Gump
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU