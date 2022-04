Sipilä ja Kalmari huolissaan: ”Miljoonien kilojen ruokakalakasvatusta koskeva poikasmäärä uhkaa joutua hävitettäväksi”

Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk.) ja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Juha Sipilä (kesk.) ovat huolissaan kotimaisen kalatalouden heikentyneestä tilanteesta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Venäjän raakalaismaisesta hyökkäyksestä johtuen, myös kalanpoikasten vienti Venäjälle on tyrehtynyt ja miljoonien kilojen ruokakalakasvatusta koskeva poikasmäärä uhkaa joutua hävitettäväksi, koska kasvatuslupia ei saada, kansanedustaja sanovat tiedotteessaan.

Lisäksi Venäjä on ollut merkittävä kalanrehun vientimaa, jonka vuoksi Suomen oma rehuntuotanto on uhan alla. Kalarehuntuotannosta vastaa kansanedustajien mukaan Suomessa ainoastaan yksi toimija, joka on vienyt valtaosan valmistamastaan rehusta Venäjälle.

– Kyse on ruuan huoltovarmuudesta, tälläkin hetkellä ainoastaan alle 20 prosenttia ostetusta kalasta on kotimaista. Kotimaista kalankasvatusta ja kalataloutta on pyritty vahvistamaan jo pitkään ja kartoittamaan keinoja alan vauhdittamiseksi. Nyt meillä on käsissä akuutti viennin ongelma ja ilman pikaisia ratkaisuja se voi vaikuttaa peruuttamattomasti huoltovarmuuteemme kalan osalta, Anne Kalmari sanoo tiedotteessa.

Kansanedustajien mielestä ratkaisuna toimisi joustot kalankasvattamojen ympäristöluvissa. Sallittuja kasvatusmääriä tulisi pystyä ylittämään kohdennetusti määräajan, jotta poikasylijäämä saadaan kasvatettua ruokakalaksi asti Suomessa. Ympäristölle aiheutuvaa lisäkuormittumista voidaan hallita käyttämällä itämerirehua, joka tulisi Sipilän ja Kalmarin mukaan myös saada osaksi ympäristölupien kriteeristöä, helpottamaan lupien saamista tulevaisuudessa.

– Haasteena on, että ympäristönsuojelulaki ei salli joustoja lupaehtoihin, sillä emme ole varsinaisessa poikkeuslain mukaisessa tilanteessa. Tämä ei kuitenkaan saa tulla esteeksi auttaessamme kalataloutta kriisin yli. Nyt on kriittistä turvata kalanpoikasten loppukasvatus Suomessa, emmekä saa antaa edistyksellisen kalanrehun tuotantomme kärsiä peruuttamattomasti, Sipilä sanoo.