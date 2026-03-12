Sisäistä turvallisuutta rakennetaan yhdessä – ja palveluheikennykset rapauttavat sitä

Sisäinen turvallisuus rakentuu lähimmäisistä huolehtimisen varaan. Juuri sitä nykyinen hallitus tekee koko ajan vaikeammaksi. Emmi Lintonen

Kun olin lapsi, kysyin mummiltani, mitä hän toivoisi elämässään kaikkein eniten. Mummi vastasi toivovansa, ettei sairastuisi ja sitä, ettei olisi sotaa.

Minun oli kovin vaikea käsittää, mitä toive terveydestä, saati sodasta tarkoitti, koska lapsen mielessä toiveet tarkoittivat lähinnä jotakin konkreettista, kuten leluja tai herkkuja. Sodan nähneenä mummini muisteli vaikeita sota-aikoja, joita lapsena en kyennyt ymmärtämään.

Aikuisena olen palannut usein näihin mummini toiveisiin. Mumminikaan ei arvannut, että nykypäivänä toive terveydestä ja rauhan ajasta eivät ole enää itsestäänselvyyksiä.

Vladimir Putinin hyökkäyssota Ukrainaan sekä Donald Trumpin Iran-aggressio ovat osoittaneet sen, että vahvaa rauhantyötä tarvitaan enemmän kuin koskaan.

Vanhan roomalaisen sananlaskun mukaan aseiden keskellä lait vaikenevat. Onkin pakko todeta, ettei sääntöpohjaisen maailman murentumista voisi enää paremmin sanoittaa.

VAIKKA MAAILMANTILANTEET vaihtelevat nopeasti, ei maamme hallituksen pitäisi lyödä lisää epävarmuustekijöitä ihmisten arkeen.

On selvää, että nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa Suomen, Euroopan ja koko maapallomme kokonaisturvallisuus on pidettävä keskiössä, mutta yhteiskunnan turvallisuus ei ole pelkkää ulkopolitiikkaa.

Se on myös sisäistä turvallisuutta, jota näinä vaikeina aikoina ei olisi pitänyt rapauttaa.

Nykyinen hallitus on tehnyt sosiaaliturvaan ja sosiaalihuollon palveluihin sekä

kansalaisjärjestöjen rahoitukseen valtavia heikennyksiä. Pahimmillaan ne pudottavat pohjan kansalliselta turvallisuudeltamme.

Epävakaina aikoina lähimmäisistä huolehtiminen on erittäin tärkeää.

Millaista yhteiskuntaa ja ihmisyyttä porvarihallitus haluaa toimillaan rakentaa? Köyhiä kurittaa ja rikkaita hivellä!

Onko ollut oikein, että lääkekorvauksista ja vanhustenhoivasta on leikattu, terveydenhoito on kallistunut ja hoitoon pääsy on vaikeutunut?

Kun mummini hoiti minua lapsena, lupasin että hoidan häntä sitten vanhana, kun hänen voimansa eivät enää riitä.

Suomessa yli 100 000 työssäkäyvää ihmistä huolehtii päivittäin jostain läheisestään, eri kotitaloudessa asuvasta aikuisesta.

Omaishoitajat ovat hyvinvointiyhteiskuntamme voimavara. Ilman heidän panostaan moni hoivaa tarvitseva ihminen ei saisi arjessa selviytymisen edellyttämiä palveluja tai pärjäisi kotioloissaan.

Hyvinvointivaltion pitää näkyä ihmisen arjessa, ei vain hallituksen korulauseissa.

Kirjoittaja on Forssan kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja Kanta-Hämeen aluevaltuutettu (sd).