Sisäministeri Mikkonen: Tilapäistä suojelua on hakenut Suomesta runsaat 14 000 ukrainalaista

Tilapäistä suojelua on Suomesta hakenut runsaat 14 000 ukrainalaista, kertoo sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) Mikkosen mukaan viime päivinä Suomeen on saapunut noin 400 ukrainalaista päivässä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

EU-maiden sisäministerit pitivät ylimääräisen kokouksen Brysselissä maanantaina. Ministerit keskustelivat EU-maiden tuesta toisilleen pakolaisten vastaanottamisessa.

- Suomi haluaa kantaa myös oman vastuunsa pakolaisten vastaanottamisesta ja olemme tarvittaessa valmiita siirtämään heitä myös muista maista, Mikkonen sanoi toimittajille tilaisuuden jälkeen.

Siirtoja järjestetään hänen mukaansa silloin, jos kyse on esimerkiksi vammaisista, orvoista tai muista erityisryhmistä. Hän kuitenkin erikseen huomautti, että Schengen-alueella on käytössä vapaa liikkuvuus ja monet kuljetusyhtiöt ovat tarjonneet Ukrainasta pakeneville myös ilmaisia kyytejä.

Mikkosen mukaan Ukrainasta pakenevien levittäytyminen riittävän laajasti takaa sen, että he kaikki saavat tasokasta suojelua.

- Monilla rajamailla kapasiteetti alkaa olla täyttynyt.

Tasaisen jakautumisen vuoksi on tärkeää, että tulijat pystytään rekisteröimään. Tämä on myös tärkeää rikollisuuden ehkäisemiseksi ja pakolaisten turvallisuudesta huolehtimiseksi. Mikkosen mukaan ihmiskauppatapauksista on jo viitteitä.

Kiintiöistä eri EU-maiden kesken ei ole kuitenkaan ollut puhetta.

- Emme edes tiedä kokonaistilannetta, kuinka paljon Ukrainasta lähtee ihmisiä pois. Se riippuu siitä, miten sota siellä etenee.