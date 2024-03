Sisäministeri Rantanen: “Ei tämä sinänsä ole mikään poliittinen virkanimitys”

Suojelupoliisi saa kiistatta korkean profiilin päällikön sisäministeri Mari Rantasen (ps.) valtiosihteeri Juha Marteliuksesta. Johannes Ijäs Demokraatti

Tausta on sopiva. Martelius on toiminut puolustusministeriön apulaisosastopäällikkönä ja työskennellyt myös aiemmin suojelupoliisissa erikoistutkijana ja analyysitoimiston päällikkönä vuosina 1992-2004.

Vaikka koulutus ja tausta ovat paikallaan, siltä keskustelulta ei vältytä, onko kyseessä myös poliittinen virkanimitys. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen ehti jo tiedottaa, että tästä on kyse.

Räsänen sanoi tiedotteessaan, että viime vaalikaudella kansanedustaja Mari Rantanen paheksui suurielkeisesti sisäministerin ”poliittisia virkanimityksiä”.

– Tällä kaudella sisäministeri Mari Rantanen nimittää heti tilaisuuden tullen puoluetoverinsa suojelupoliisin johtoon, Räsänen jatkoi.

Perussuomalainen kansanedustaja Mari Rantanen kertoi vuonna 2020 olevansa huolissaan, että poliittisista virkanimityksistä näyttää tulleen tapa silloisen hallituksen aikana. Perussuomalaisista on muutoinkin kritisoitu poliittisia virkanimityksiä.

Olet kritisoinut poliittisia virkanimityksiä, onko tämä sellainen?

– Ei tämä sinänsä ole mikään poliittinen virkanimitys. Marteliuksella on erinomainen cv, hänellä on valtiotieteiden tohtorin koulutus ja pitkä kokemus kansallisen turvallisuuden kanssa toimimisesta ja hän on myöskin ollut Supossa useita vuosia ennen puolustusministeriötä. Minusta hänen cv:nsä kertoo kyllä aivan hyvin hänen pätevyydestänsä tähän tehtävään.

Oppositiosta on jo kuitenkin muistutettu, että olet aiemmin kritisoinut kovasti poliittisia virkanimityksiä ja nyt on oma valtiosihteeri kyseessä. Sattuiko hän vain olemaan pätevin?

– Nythän hän sattui vain olemaan pätevin, kuten totesin juuri näillä perusteilla, mitä äsken sanoin. Se on pikemminkin sattuma, että hän oli valtiosihteeri tässä vaiheessa.

Millä tavalla se oli sattuma?

– Siis hän nyt oli valtiosihteerinä, mutta hänen cv:nsä, työkokemuksensa ja koulutuksensa on kyllä aivan pistämätön tässä kohtaa.

Valtioneuvosto nimitti tänään valtiotieteiden tohtori Juha Marteliuksen suojelupoliisin päälliköksi viiden vuoden määräajaksi (1.4.2024-31.3.2029).

