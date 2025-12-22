Sisäministeriö: Koska oleskelulupia haetaan vähemmän, niiden hintoja nostetaan rajusti

Sisäministeriön tiedotteen mukaan maahanmuuttoviraston lupahakemusten maksuja korotetaan, jotta ne vastaavat paremmin käsittelyn virastolle aiheuttamia kustannuksia. Korotukset vaihtelevat suuruudeltaan 50 eurosta 250 euroon ja lähes kaksinkertaistavat joidenkin hakemusten hinnan. Susanna Luikku Demokraatti

Esimerkiksi pysyvää oleskelulupaa koskevan sähköisen hakemuksen käsittely maahanmuuttovirastossa maksaa tiedotteen mukaan jatkossa 380 euroa (ennen 240 euroa) ja paperisen hakemuksen käsittely 600 euroa (ennen 350 euroa).

Sähköisten hakemusten käsittelymaksut ovat edelleen pienempiä kuin paperisten, koska sähköisten hakemusten käsittely on virastolle edullisempaa.

Kaikista alaikäisiä koskevista hakemuksista sekä ensimmäisistä oleskelulupahakemuksista peritään yhä käsittelykustannuksia alempi maksu. Alennus ei koske työntekijän, kasvuyrittäjän, yrittäjän tai opiskelijan ensimmäistä oleskelulupahakemusta.

MYÖS muiden ensihakemusten maksuja korotetaan kuitenkin ministeriön mukaan lähemmäksi kustannusvastaavuutta. Esimerkiksi täysi-ikäisen ensimmäistä oleskelulupaa koskevan sähköisen hakemuksen käsittely maksaa jatkossa 750 euroa (ennen 530 euroa) ja paperisen hakemuksen käsittely 800 euroa (ennen 580 euroa).

Kansainvälisen suojelun hakeminen on jatkossakin maksutonta. Sen sijaan kansainväliseen suojeluun perustuvan jatkolupahakemuksen käsittelymaksu on 53 euroa.

Tiedotteessa perustellaan maksujen korotusta sillä, että lähes kaikkien hakemusten käsittelykustannukset ovat nousseet edellisvuoteen verrattuna. Myös lakimuutokset ovat lisänneet työmäärää hakemusten käsittelyssä. Lisää aiheesta Kansalaisuuskokeessa testattaisiin tietämystä Suomen historiasta, sukupuolten tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista

MERKITTÄVIN syy kustannusten kasvuun on ministeriön mukaan kuitenkin oleskelulupahakemusten määrän lasku, mikä kuulostaa ristiriitaiselta.

Sisäministeriön johtavan asiantuntijan Katja Kaukosen mukaan perustelu juontaa juurensa valtion kustannuslaskelmista.

– Laskelmissa esimerkiksi tietotekniikkajärjestelmien kuluista kertyvät poistot jyvitetään hakemusten määrän mukaan. Kun niitä on vähemmän, poistojakin on vähemmän, joten yhden hakemuksen käsittelylle tulee periaatteessa enemmän hintaa. Lisäksi lupaprosesseihin vyörytetään yleiskustannuksia koko maahanmuuttoviraston toimialalta, hän kertoo Demokraatille.

Asetus hinnankorotuksineen tulee voimaan tammikuun alussa ja on voimassa vuoden 2026 loppuun.

Juttua muokattu klo 14.44: lisätty Katja Kaukosen kommentit.