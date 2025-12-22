Kansalaisuuskokeessa testattaisiin tietämystä Suomen historiasta, sukupuolten tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista

Suomessa käyttöön otettavassa kansalaisuuskokeessa on määrä testata yhteiskuntatietoutta, jonka osaaminen olisi edellytys kansalaisuuden saamiselle, kertoo sisäministeriö. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kokeessa testattaisiin tietoja suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista, minkä lisäksi tietämystä tulisi osoittaa sekä yksilön oikeuksista että velvollisuuksista.

Koekysymykset perustuisivat ministeriön mukaan ennalta määriteltyyn ja kaikille yleisesti saatavilla olevaan yhteiskuntaorientaation oppimateriaaliin. Kysymykset koskisivat esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan arvoja, lainsäädäntöä, perus- ja ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa ja historiaa.

Koe suoritettaisiin sähköisesti suomen tai ruotsin kielellä.

Yhteiskuntatietouden osaamisen voisi ministeriön mukaan osoittaa myös suorittamalla hyväksytysti suomen- tai ruotsinkielisen ylioppilastutkinnon.

SISÄMINISTERI Mari Rantasen (ps.) mukaan Suomen kansalaisuuden saamisen ehtoja on jo kiristetty muun muassa maassaoloajan, toimeentulon ja nuhteettomuuden osalta.

- Ottamalla käyttöön kansalaisuuskokeen vahvistamme edelleen sitä lähtökohtaa, että kansalaisuuden saaminen edellyttää osoitusta onnistuneesta kotoutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen arvojen tuntemusta, sanoo Rantanen tiedotteessa.

Kokeen viranomaistehtävistä vastaisi Maahanmuuttovirasto. Ministeriön mukaan Maahanmuuttovirasto sopisi kansalaisuuskokeen laatimisesta ”jonkun yliopiston” kanssa.

Sisäministeriön mukaan kansalaisuuskokeen tavoitteena on kannustaa kotoutumiseen, työntekoon ja suomalaisen yhteiskunnan sääntöjen noudattamiseen.

Koe on osa laajempaa pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen ajamaa kansalaisuuslain uudistusta, jolla pyritään kiristämään kansalaisuuden saamisen ehtoja.

Esityksen lausuntokierros päättyy helmikuussa. Ministeriön tavoitteena on, että kansalaisuuskoe voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2027 alussa.