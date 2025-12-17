Sisu Auton GT-sarjaa aletaan koota Uudenkaupungin autotehtaalla – työtä 300 työntekijälle

Valmet Automotive ja Sisu Auto ovat allekirjoittaneet sopimuksen Sisu GT -sarjan sotilasajoneuvojen osavalmistuksesta ja kokoamisesta Uudenkaupungin autotehtaalla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sisu Auton tavoite on kolminkertaistaa tuotantokapasiteetti kahden vuoden kuluessa. Yhden noin 65-prosenttisesti kotimaisen Sisu GT -sarjan ajoneuvon kotimaisen työn määrä on runsas henkilötyövuosi.

Valmistuksen arvioidaan työllistävän Uudenkaupungin tehtaalla vuositasolla runsaat 300 työntekijää. Valmet Automotive on aiemmin sopinut aloittavansa Patrian panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksen Uudenkaupungin tehtaalla.

Sisu Auton toimitusjohtaja Tomi Gardemeister totesi, että yhtiön tuotteilla on ennätysvahva kysyntä ja tilauskanta, samalla kun se laajentaa tuoteportfoliotaan.

- Kapasiteetti nousee kahden seuraavan vuoden kuluessa kolminkertaiseksi yrityksen kasvusuunnitelman edetessä. Tämän toteutukseen Sisu Auto tarvitsee luotettavia ja osaavia valmistuskumppaneita Karjaan tuotannon rinnalle, Gardemeister sanoi tiedotteessa.

Suomen valtio lähti tänä syksynä Valmet Automotiven enemmistöomistajaksi. Yhtiö siirtää painopistettään puolustusteollisuuteen, kun sopimus Mercedes-Benzin autojen kokoamisesta Uudenkaupungin tehtaalla päättyy.

- Valmet Automotiven ja Sisu Auton yhteistyön käynnistyminen on myös valtion näkökulmasta hyvin tervetullut uutinen. Kahden vahvan kotimaisen yrityksen yhteistyö lujittaa puolustussektoriamme ja parantaa entisestään huoltovarmuuttamme. Sillä on myös merkittäviä positiivisia vaikutuksia työllisyyteen ja vientiin, sanoi työministeri Matias Marttinen (kok.) tiedotteessa.

Valmet Automotive ilmoitti marraskuussa lomauttavansa enintään 860 henkilöä toistaiseksi ja lopettavansa 235 työsuhdetta. Neuvottelujen piirissä oli yhtiön koko henkilöstö Suomessa, yhteensä noin 1 300 ihmistä.