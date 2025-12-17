Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

17.12.2025 09:03 ・ Päivitetty: 17.12.2025 09:03

Sisu Auton GT-sarjaa aletaan koota Uudenkaupungin autotehtaalla – työtä 300 työntekijälle

Sisu Defence
Sisu GT -sarjan ajoneuvoja ryhdytään kokoamaan Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehtaalla.

Valmet Automotive ja Sisu Auto ovat allekirjoittaneet sopimuksen Sisu GT -sarjan sotilasajoneuvojen osavalmistuksesta ja kokoamisesta Uudenkaupungin autotehtaalla.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sisu Auton tavoite on kolminkertaistaa tuotantokapasiteetti kahden vuoden kuluessa. Yhden noin 65-prosenttisesti kotimaisen Sisu GT -sarjan ajoneuvon kotimaisen työn määrä on runsas henkilötyövuosi.

Valmistuksen arvioidaan työllistävän Uudenkaupungin tehtaalla vuositasolla runsaat 300 työntekijää. Valmet Automotive on aiemmin sopinut aloittavansa Patrian panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksen Uudenkaupungin tehtaalla.

Sisu Auton toimitusjohtaja Tomi Gardemeister totesi, että yhtiön tuotteilla on ennätysvahva kysyntä ja tilauskanta, samalla kun se laajentaa tuoteportfoliotaan.

- Kapasiteetti nousee kahden seuraavan vuoden kuluessa kolminkertaiseksi yrityksen kasvusuunnitelman edetessä. Tämän toteutukseen Sisu Auto tarvitsee luotettavia ja osaavia valmistuskumppaneita Karjaan tuotannon rinnalle, Gardemeister sanoi tiedotteessa.

Suomen valtio lähti tänä syksynä Valmet Automotiven enemmistöomistajaksi. Yhtiö siirtää painopistettään puolustusteollisuuteen, kun sopimus Mercedes-Benzin autojen kokoamisesta Uudenkaupungin tehtaalla päättyy.

- Valmet Automotiven ja Sisu Auton yhteistyön käynnistyminen on myös valtion näkökulmasta hyvin tervetullut uutinen. Kahden vahvan kotimaisen yrityksen yhteistyö lujittaa puolustussektoriamme ja parantaa entisestään huoltovarmuuttamme. Sillä on myös merkittäviä positiivisia vaikutuksia työllisyyteen ja vientiin, sanoi työministeri Matias Marttinen (kok.) tiedotteessa.

Valmet Automotive ilmoitti marraskuussa lomauttavansa enintään 860 henkilöä toistaiseksi ja lopettavansa 235 työsuhdetta. Neuvottelujen piirissä oli yhtiön koko henkilöstö Suomessa, yhteensä noin 1 300 ihmistä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
16.12.2025
Eduskunnan kuppilassa ollaan töissä vaikka aamuun, jos edustajatkin ovat – ”Joitain ruokia ei vain voi poistaa listalta”
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
17.12.2025
Arvio: Jean-Luc Godard uudistaa elokuvan kielen Richard Linklaterin tyylikkäässä muotokuvassa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU