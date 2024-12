Siuntion sote-keskuksen saamista kiritetään aluevaltuustoaloitteella

Kuusitoista Länsi-Uudenmaan aluevaltuutettua esittää, että hyvinvointialue osallistuisi Siuntion sote-keskuksen toteuttamiseen. Valtuutetut esittävät, että hyvinvointialue myös arvioisi, mitä ikäihmisten ja muiden palveluja voisi sijoittaa sote-keskukseen esimerkiksi arviointiyksikön lisäksi alueellisten palvelujen saatavuuden ja riittävyyden varmistamiseksi. Demokraatti Demokraatti

– Meillä tulee olla kattavasti palveluja, jotta palvelut toimivat. Tällä hetkellä on tiedossa, että Siuntion osastotoiminnan lakkauttamiseen liittyy riskejä. Onko osastopaikkoja riittävästi? Onko potilaiden kotiutuminen turvallista, kun tavoitellaan hoitojaksojen lyhentymistä? Nämä riskit on huomioitava palvelujen järjestämisessä ja Siuntion nykyisen osastotoiminnan lopettamisen valmistelussa, aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Johanna Värmälä (sd.) sanoo SDP:n aluevaltuustoryhmän tiedotteessa.

Siuntio on suunnitellut sote-keskusta, jossa olisi tarkoitus olla tilaa muun muassa ikäihmisten palveluille. Kyseinen keskus korvaisi nykyisen huonokuntoisen terveysaseman. Sosiaali- ja terveysministeriö on puoltanut hanketta jo vuonna 2020.

Aluevaltuuston hyväksymän palvelustrategian mukaisen palveluverkostolinjauksen mukaan osastotoimintaa keskitetään ensisijaisesti sairaalakampusten läheisyyteen. Kyseisen linjauksen ja vuoden 2025 budjettiin liittyvän neuvottelutuloksen perusteella vuodeosastot, arviointiyksiköt ja asumispalvelut muodostavat kokonaisuuden. Uudelleen profilointia tehtäessä varmistetaan palvelutarpeen mukaisten osastopaikkojen, arviointiyksiköiden ja asumispalvelupaikkojen riittävyys, tiedotteessa taustoitetaan.

– On tärkeää huolehtia, että aluevaltuuston päättämät linjaukset toteutuvat. Siksi me demarit laadimme aloitteen. Hienoa, että aloite sai tukea myös muista aluevaltuustoryhmistä, toinen aloitteen laatija, Eeva Hiila (sd.), sanoo tiedotteessa.

Aluehallitus on käsitellyt Siuntion vuodeosastotoimintaan liittyvää selvitystä marraskuun kokouksessaan.

– Aluehallituksen enemmistö on tukenut Siuntion nykyisen vuodeosastotoiminnan keskittämistä sairaalakampusten läheisyyteen. On kuitenkin tärkeää, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on käytössä alueellisesti kattavasti palveluja, riittävä määrä vuodeosastopaikkoja ja uusia arviointiyksikköpaikkoja lähivuosina.