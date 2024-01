“Siviilien kärsimys on kestämätön” – Lindtman patistaa hallitusta vaatimaan välitöntä tulitaukoa Gazaan

Gazaan tarvitaan välittömästi pysyvä tulitauko, jota molemmat osapuolet kunnioittavat, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Israelin ja Hamasin välinen sota jatkuu ja huoli eskaloitumisesta on vakava. Siviilien kärsimys on kestämätön ja humanitaarinen tilanne erittäin vaikea, Lindtman kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Hamasin terrori-isku viime lokakuussa johti noin 1200 ihmisen kuolemaan ja samalla 240 ihmistä jäi panttivangiksi. Hamasin terrori-isku on tuomittava ja Israelilla on oikeus puolustautua. Tarkoitus ei kuitenkaan pyhitä keinoja, hän toteaa.

Lindtman painottaa, että ihmisioikeuksia on kunnioitettava ja puolustettava joka tilanteessa. Hän muistuttaa, että sodallakin on säännöt, joita kaikkien osapuolten on noudatettava.

– Tämä on osa kansainvälistä oikeutta. Sotatoimet tulee kohdistaa vain sotilaskohteisiin ja siviilejä on suojeltava, hän kiteyttää.

– Sotarikokset ovat aina tuomittavia. Israel on käyttänyt vettä, ruokaa, lääkkeitä ja sähköä sodankäynnin välineinä. Infrastruktuuri ja suuri osa asuinrakennuksista Gazassa on laajalti romahtanut pommitusten seurauksena.

Humanitaarisen avun perille pääseminen on varmistettava.

Lindtman muistuttaa, että yli 25 000 palestiinalaista on kuollut ja yli 60 000 on vaikeasti haavoittunut. Heistä 70 prosenttia on naisia ja lapsia, hän jatkaa.

– Gazaan tarvitaan välittömästi pysyvä tulitauko, jota molemmat osapuolet kunnioittavat. Humanitaarisen avun perille pääseminen on varmistettava ja sen riittävyys on turvattava, Lindtman vaatii.

Lindtman muistuttaa, että Suomella on aina ollut kokoaan suurempi rooli maailmalla.

– Hallituksen on nyt osoitettava johdonmukaisuutta ja oltava aktiivisempi, vaadittava tulitaukoa ja edistettävä kestävän rauhan rakentamista kahden valtion mallin mukaisesti, hän sanoo.

– Kuten myös presidenttiehdokkaamme Jutta Urpilainen on hyvin todennut, Suomen on puolustettava moninkeskistä sääntöpohjaista järjestelmää ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta kaikissa tilanteissa ja kaikilla areenoilla.