14.4.2026 12:23 ・ Päivitetty: 14.4.2026 12:23
Siviilitiedustelulaki lausunnoille: ehdotetaan merkittäviä laajennuksia ja salassapitoaikojen pidennyksiä
Hallituksen esitysluonnos uudesta siviilitiedustelulaista etenee lausuntokierrokselle. Lausuntokierros päättyy toukokuun lopussa.
Asiasta kertoi sisäministeriö tiistaina.
Lain esitysluonnoksessa ehdotetaan muun muassa uutta tietojärjestelmätiedustelua, joka kohdistuisi valtiollisiin toimijoihin.
Tämän avulla suojelupoliisi voisi hankkia tietoa sellaisten tietojärjestelmien toiminnasta, joita käytetään kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavaan toimintaan. Suojelupoliisille ehdotetaan myös toimivaltuutta estää tietojärjestelmän käyttö tai haitata sen toimintaa.
LISÄKSI luonnoksessa ehdotetaan muutoksia tiedustelumenetelmiin ja tiedonhankintaan sekä merkittäviä pidennyksiä julkisuuslain salassapitoaikoihin.
Suomen suhteita toiseen valtioon tai kansainväliseen järjestöön koskevien ulkoministeriön, tasavallan presidentin ja presidentin kanslian asiakirjojen salassapitoaikaa pidennettäisiin 40 vuoteen. Suojelupoliisin ja valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi sisäministeriön sekä sotilastiedustelun asiakirjojen salassapitoaikaa puolestaan pidennettäisiin 60 vuoteen.
Ministeriön mukaan muutoksilla pyritään päivittämään laki vastaamaan muuttunutta turvallisuusympäristöä. Nykyinen laki tuli voimaan vuonna 2019.
