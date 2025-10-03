Politiikka
3.10.2025 11:18 ・ Päivitetty: 3.10.2025 11:21
SK: Minja Koskela joutuu jatkamaan Vasemmistoliiton johdossa
Vasemmistoliiton nykyinen puheenjohtaja Minja Koskela jatkaa puolueensa johtajana marraskuussa järjestettävän puoluekokouksen jälkeenkin, kertoo Suomen Kuvalehti.
Kansanedustaja Koskela on lehden mukaan ainoa ehdokas puolueen puheenjohtajaksi, joten hänen valintansa on varma. Puoluekokousviikonloppu on 21.-23.11. Vantaalla.
Esitykset puheenjohtajakisaan tuli Suomen Kuvalehden mukaan tehdä keskiviikkoon mennessä, eikä suositulle Koskelalle ilmaantunut vastaehdokkaita.
Syynä aikataululle on vasemmistoliitossa käyttöön otettu neuvoa-antava jäsenäänestys. Sellainen kuuluu puolueen sääntöjen mukaan järjestää, jos ehdokkaita on useampi kuin yksi. Nyt jäsenäänestystä ei tule.
Helsinkiläinen kansanedustaja Koskela valittiin Vasemmistoliiton johtoon lokakuussa 2024. Hänen edeltäjänsä, puoluetta vuodesta 2016 asti johtanut Li Andersson luopui tehtävästään kesken kauden ja siirtyi europarlamenttiin.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.