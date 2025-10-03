Palkittu politiikan aikakauslehti.
3.10.2025 11:18 ・ Päivitetty: 3.10.2025 11:21

SK: Minja Koskela joutuu jatkamaan Vasemmistoliiton johdossa

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Vasemmistoliiton nykyinen puheenjohtaja Minja Koskela jatkaa puolueensa johtajana marraskuussa järjestettävän puoluekokouksen jälkeenkin, kertoo Suomen Kuvalehti.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kansanedustaja Koskela on lehden mukaan ainoa ehdokas puolueen puheenjohtajaksi, joten hänen valintansa on varma. Puoluekokousviikonloppu on 21.-23.11. Vantaalla.

Esitykset puheenjohtajakisaan tuli Suomen Kuvalehden mukaan tehdä keskiviikkoon mennessä, eikä suositulle Koskelalle ilmaantunut vastaehdokkaita.

Syynä aikataululle on vasemmistoliitossa käyttöön otettu neuvoa-antava jäsenäänestys. Sellainen kuuluu puolueen sääntöjen mukaan järjestää, jos ehdokkaita on useampi kuin yksi. Nyt jäsenäänestystä ei tule.

Helsinkiläinen kansanedustaja Koskela valittiin Vasemmistoliiton johtoon lokakuussa 2024. Hänen edeltäjänsä, puoluetta vuodesta 2016 asti johtanut Li Andersson luopui tehtävästään kesken kauden ja siirtyi europarlamenttiin.

Kommentit

