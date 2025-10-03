SK: Minja Koskela joutuu jatkamaan Vasemmistoliiton johdossa

Vasemmistoliiton nykyinen puheenjohtaja Minja Koskela jatkaa puolueensa johtajana marraskuussa järjestettävän puoluekokouksen jälkeenkin, kertoo Suomen Kuvalehti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kansanedustaja Koskela on lehden mukaan ainoa ehdokas puolueen puheenjohtajaksi, joten hänen valintansa on varma. Puoluekokousviikonloppu on 21.-23.11. Vantaalla.

Esitykset puheenjohtajakisaan tuli Suomen Kuvalehden mukaan tehdä keskiviikkoon mennessä, eikä suositulle Koskelalle ilmaantunut vastaehdokkaita.

Syynä aikataululle on vasemmistoliitossa käyttöön otettu neuvoa-antava jäsenäänestys. Sellainen kuuluu puolueen sääntöjen mukaan järjestää, jos ehdokkaita on useampi kuin yksi. Nyt jäsenäänestystä ei tule.