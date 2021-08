Skinnari: Suomi etsii keinoja auttaa Afganistanin pakolaisia humanitaarisin keinoin – ”Tilanne on kaikin tavoin haastava”

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) kertoi eilen, että Afganistanin kehitysyhteistyön jatkon edellytyksiä ja muotoja arvioidaan yhdessä kansainvälisen yhteisön sekä kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen kanssa Afganistanin tilanteen selkeytyessä. Johannes Ijäs Demokraatti

Toistaiseksi Suomi keskeyttää kehitysyhteistyönsä Afganistanissa, joka on ollut Suomen suurin kehitysyhteistyön kumppanimaa viime vuosina.

Skinnari kertoi tänään Demokraatille SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä, että tällä hetkellä humanitaarinen tilanne Afganistanissa on todella vaikea.

– Me käymme jatkuvaa vuoropuhelua eri humanitaaristen toimijoiden kanssa avuntarpeesta ja mitä mahdollisuuksia nyt on auttaa. Totta kai Suomi on sitoutunut siihen, että jatkossakin tuemme humanitaarisin keinoin maailman hädänalaisimpia.

– Arvioiden mukaan noin puolet Afganistanin väestöstä on tällä hetkellä humanitaarisen avun tarpeessa.

– Vuoden alussa oli noin 2,9 miljoonaa maan sisäisesti siirtynyttä ja 2,6 miljoonaa maan rajojen ulkopuolelle rekisteröitynyttä afgaanipakolaista, joista 85 % on Iranissa ja Pakistanissa, Skinnari kertoo.

Suuri osa pakolaisista on lapsia.

– Joidenkin lähteiden mukaan Iraniin saapuu 5 000 afgaanipakolaista päivässä. Se olisi kolminkertainen määrä aiempaan verrattuna. Eli tilanne on kaikin tavoin haastava. Sen takia on tärkeätä, että me reagoimme nyt tähän humanitaariseen hätään.

Siviilien elämää turvaavaa humanitaarista apua Suomi on antanut Afganistanin tilanteeseen tänä vuonna yhteensä kolme ja puoli miljoonaa euroa Maailman ruokaohjelman WFP:n ja Punaisen Ristin kansainvälisen liikkeen kautta.

Skinnari sanoo, että tällä hetkellä Suomi etsii eri keinoja ja käytännön toteutustapoja, joilla apua saataisiin sitä tarvitseville.