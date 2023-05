Skinnarin ja Tuppuraisen puheissa vahva kansainvälinen painotus: ”Meillä ei ole varaa asettua EU:n kehittämisen jarruksi”

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) painotti vappupuheessaan, että pienen maan etu on ylläpitää useita turvallisuusoptioita. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Nato-jäsenyyden ohella yhtenäinen ja vahva Euroopan unioni on Suomen etu. Liittyminen Natoon ei korvaa eikä vähennä EU-jäsenyyden merkitystä. Euroopan unionin merkitys turvallisuudelle on vähintään yhtä suuri kuin liittyessämme siihen lähes 30 vuotta sitten. EU perustuu yhteistyöhön: jotakin saadaksemme meidän on oltava valmis jotakin antamaan. Meillä ei ole varaa asettua EU:n kehittämisen jarruksi, hän sanoi.

Tuppuraisen mukaan laaja-alainen turvallisuuspolitiikka edellyttää Suomelta solidaarisuutta. Tehokkainta turvallisuustyötä on ehkäistä mahdollisia konflikteja ja levottomuuksia ennalta. Esimerkiksi kehitysyhteistyö, ilmastotyö sekä maahanmuuttopolitiikka ovat tärkeä osa turvallisuuspolitiikkaa.

– Naapurimme Venäjä on paljastanut imperialistiset kasvonsa maailmalle. Myös meidän on tässä geopoliittisessa tilanteessa pohdittava, miten me maailmaa katsomme ja millaiset kasvot näytämme.

– Meidän etumme, meidän isänmaamme Suomen etu on sellainen maailma, jossa jokainen kantaa vastuunsa, niin itsestä kuin muista. Sellainen maailma on kansainvälisten sopimusten ja sääntöihin perustuvan yhteistyön maailma. Kehitysyhteistyö sekä erilaiset kumppanuudet ovat kiinteä osa globaalia turvallisuustyöskentelyämme.

Tuppurainen muistuttaa, että Nato-jäsenyys tarkoittaa paljon muutakin kuin artikla 5 suojaa.

– Pohjois-Atlantin sopimuksen osapuolet sitoutuvat myös turvaamaan vapautta, sivistystä, demokratiaa ja oikeusvaltiota. Tavoitteena on edistää rauhaa, vakautta ja hyvinvointia.

– Suomi pitää huolta omista asioistaan ja omasta turvallisuudestaan, kun se kantaa myös globaalia vastuuta. Turvallisuutemme edellyttää meiltä vastavuoroisuutta laaja-alaisessa kansainvälisessä yhteistyössä, hän sanoi.

Tuppurainen puhui tänään Raahessa, Kempeleessä ja Siikajoella.

SDP:N varapuheenjohtaja, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) puhui vappuna Haminassa ja Kotkassa. Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen…

Puheessaan Skinnari muistutti Rinteen/Marinin hallitusten tekemistä hyvistä uudistuksista, joita ei leikkauksilla tule vesittää. Päättyneellä kaudella on tehty esimerkiksi kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa yhdessä yritysten kanssa. Tätä pitää Skinnarin tiedotteen mukaan kehittää edelleen yhdessä ja turvata siten näkyvissä olevat investoinnit.

Puheessaan Skinnari nosti esiin viisi viestiä tulevalle hallitukselle.

Ensinnä uuden hallituksen tulee luoda suunta NATO-maa Suomelle läheisessä yhteistyössä tärkeimpien kumppaneiden, erityisesti Ruotsin kanssa. Kokonaisturvallisuus tulee rakentaa puolustuksen lisäksi laajasti yhdessä kaikkien sektoreiden kanssa. Uuden hallituksen tulee viestiä tämä tahtotila selkeästi.

Toiseksi Suomi tarvitsee Skinnarin mukaan vahvaa Euroopan unionia, laajaa kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälistä sopimusjärjestelmää yhteisten, globaalien haasteiden voittamiseksi ja demokratian turvaamiseksi.

– Euroopan Unionin kanssa tulee luoda uusi pohjoinen ulottuvuus, joka tarkoittaa investointeja pohjoiseen, uutta infrastruktuuria ja parempaa huoltovarmuutta ja logistiikkaa. Pohjoinen ja arktinen tulee nostaa EU:ssa uudelle tasolle.

Kolmanneksi Skinnari totesi, että Venäjän markkinat tulee korvata uusilla.

– Suurvaltakilpailun keskellä markkinoita voitetaan fiksuilla ratkaisuilla. Uudet strategiset kumppanuudet voivat olla kaukana, mutta kaikki markkinat ovat nyt tärkeitä uusien vientieurojen saamiseksi.

Neljänneksi kahdenvälinen Yhdysvallat- suhde tiivistyy Skiinarin mukaan entisestään.

– Kahdenvälisen puolustussopimuksen lisäksi meidän tulee hyödyntää kuuden osavaltion kanssa solmittuja yhteistyösopimuksia laajasti vientiyhteistyössä, koulutuksessa ja tutkimuksessa ja luotava uusia.

Lisäksi Skinnari sanoi tiedotteensa mukaan, että Suomi tarvitsee kasvuun uuden kansainvälistymisen suunnitelman, joka huomioi niin maantieteen kuin vientimarkkinoiden kehityksen.

– Logistiikan osalta on huomiotava kaikki tasot maalla, merellä ja ilmassa. Tiekartta kotimaan teollisille investoinneille yhdistää tki-panostukset ja kansainväliset toimijat.

TYTTI Tuppurainen sanoi omassa puheessaan myös, että tulevaisuudesta puhuttaessa on puhuttava myös menneisyydestä.

– Nykyisen ja menneen välille ei pidä vetää yhtäläisyysmerkkejä, mutta siitä huolimatta meidän on katsottava tarkoin niitä esimerkkejä, joita menneisyys meille tarjoaa. Historia on näyttänyt, että ääriliikkeiden tie valtaan on kulkenut maltillisen oikeiston avulla, Tuppurainen sanoi.

– Suojelupoliisi on todennut, että äärioikeistolaisen terrorismin uhka on kohonnut Suomessa. Terrori on uhan äärimmäinen muoto. Arjessa ääriajattelun vaikutus hiipii yhteiskuntaan hitaasti ja salakavalasti. Suomessa poliittinen kieli on käynyt rumemmaksi vuosi vuodelta. Meillä puhutaan avoimesti haittamaahanmuutosta ja armonlaukauksista. Karkeimpia ilmaisuja en halua edes toistaa. Se, miten esimerkiksi perussuomalaisten riveissä on puhuttu maahanmuuttajien ohella sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajista, on raukkamaista ja vaarallista puhetta, hän jatkoi.

– Tässä ajassa meistä jokaisella on vastuu sanoa selvästi: Suomessa ei pidä olla tilaa minkäänlaiselle muukalaisvihalle, rasismille, seksismille tai antisemitismille. Suomen on säilyttävä avoimena maana, jossa jokainen ihminen voi tuntea olemassaolon oikeutuksen ja jossa jokaisen ihmisarvo on yhdenvertainen.

Tuppuraisen mukaan Suomi tarvitsee maahanmuuttoa ja ihmisiä, jotka tulevat tänne töihin, tuovat perheensä ja juurtuvat yhteiskuntaamme.

– Me emme selviä yksin turvallisuuspolitiikassa ja kauppapolitiikassa. Me emme myöskään selviä yksin ikääntymisen tuomien haasteiden kanssa. Työvoimapula on tosiasia, jota emme kotimaisin voimin pysty selättämään. Me tarvitsemme ihmisiä.