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28.7.2026 06:51 ・ Päivitetty: 28.7.2026 07:47

Skoda Transtech: valitus

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA

Skoda Transtech on valittanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhtiö kertoo jättäneensä KKV:lle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa, kilpailutuksen voittanutta Stadleria.

Skoda Transtech perustelee väitettään muun muassa sillä, että yhtiön mukaan kalustohankinnan vertailuperusteita muutettiin aivan neuvottelumenettelyn loppuvaiheessa. Tarjouksia ei myöskään sen mukaan arvioitu tasapuolisesti.

Yhtiö nostaa tiedotteessaan esiin myös sen, että Stadlerin tarjouksen summa ylittää hankkeelle annetun budjetin. Skodan mukaan sen tarjouksessa vaunujen hinta oli 264 miljoonaa euroa, Stadlerin tarjouksen summa 332 miljoonaa euroa.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN Kaupunkiliikenne teki lokakuussa hankintapäätöksen pääkaupunkiseudun uusista raitiovaunuista.

Hankintaan sisältyy yli 60 uutta raitiovaunua sekä optio hankkia vielä lisäraitiovaunuja. Lisäksi pakettiin kuuluu raitiovaunujen elinkaaren tuki 30 vuodeksi.

Kaupunkiliikenne sai kaksi tarjousta, Stadlerin ja Skoda Transtechin.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiön tarjous ei Kaupunkiliikenteen mukaan täyttänyt kymmentä tarjouspyynnön pakollisista vaatimuksista. Tarjouspyyntöön sisältyi kaikkiaan vajaat 1 600 vaatimusta uusien raitiovaunujen ominaisuuksista ja suorituskyvystä.

Skoda Transtech valitti Kaupunkiliikenteen päätöksestä markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi keväällä yhtiön valituksen. Markkinaoikeuden mukaan Skoda Transtechin tarjous oli tarjouspyynnön vastainen ja hankintayksiköllä oli oikeus sulkea yhtiö pois tarjouskilpailusta, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne kertoi tiedotteessa.

Skoda Transtech valitti markkinaoikeuden hylkäävästä päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen kesäkuun alussa.

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