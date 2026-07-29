Ulkomaat
29.7.2026 09:02 ・ Päivitetty: 29.7.2026 09:02
Sodan laajeneminen oli lähellä – Iran harkitsi iskua ukrainalaiseen satamaan
Diplomatian avulla tilanne on saatu toistaiseksi rauhoittumaan, kertovat iranilaiset ja länsimaiset viranomaiset New York Timesille.
Ukraina on syyttänyt Irania Venäjän iskujen tukemisesta. Lehden mukaan Ukraina iski iranilaiseen alukseen Kaspianmerellä lauantaina. Iskussa kuoli yksi merimies.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi viestipalvelu X:ssä Ukrainan tehneen iskuja Kaspianmerellä ja mainitsi Iranin liittyvän niihin.
Ukraina on syyttänyt Irania Venäjän iskujen tukemisesta.
New York Timesin mukaan tiedustelutiedoista perillä olevat lähteet sanoivat odottaneensa Iranin ampuvan Ukrainaan ballistisen ohjuksen pienellä taistelukärjellä.
Tällainen isku olisi symbolinen ja aiheuttaisi suhteellisen vähän vahinkoa. Toiset viranomaiset sanoivat lehdelle, että kohde oli todennäköisesti yksi Ukrainan Mustanmeren-satamista.
Mahdollinen Iranin ohjusisku Ukrainaan tarkoittaisi dramaattista eskalaatiota ja uhkaisi laukaista laajemman sodan, lehti kirjoittaa.
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