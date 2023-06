Sofia Virta kiitospuheessaan: ”Tulen tekemään kaikkeni, että tämä puolue nousee”

Vihreiden uusi puheenjohtaja Sofia Virta painotti kiitospuheessaan, että Suomi tarvitsee vihreää politiikkaa ja koko maailma sellaisia ratkaisuja, joissa on empatiaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Vaikka osa päättäjistä kyseenalaistaakin sen, tarvitaanko sitä, hän totesi vihreiden puoluekokouksessa Seinäjoella.

Virta totesi, että hänen tiensä tähän pisteeseen ei ole ollut ihan helpo.

– Tulen tekemään kaikkeni nöyrästi, mutta kovalla duunilla sen eteen, että tämä puolue nousee. Me nousemme yhdessä. Me tarvitsemme yhä useamman suomalaisen meidän riveihimme vaatimaan toimia, koska muuten maailma ei muutu riittävän nopeasti.

Virta sanoi, että kilpakumppani puheenjohtajakisassa, Saara Hyrkkö, olisi ansainnut yhtä lailla seistä kukitettavana kuin hän itse.

– Se kertoo puolueesta tosi paljon, että vaikka koimme joukkueena valtavan vaalitappion keväällä, me vedimme puheenjohtajakilpaa hyvässä hengessä.

Hän myös painotti, että kukaan ei johda puoluetta yksin, eikä pian valittava johtotiimikään johda vihreitä yksin.

– Johdamme yhdessä teidän jokaisen kanssa. Nyt on vain yhteisiä tiimejä tästä eteenpäin.

Virta huomautti, että kovimmat timantit syntyvät kovimmassa paineessa. Hän viittasi siinä vihreisiin.

– Me teemme yhdessä sen, jotka monet pitävät mahdottomana. Kymmenen vuoden päästä tämä joukkue tulee haastamaan pääministeripuolueita. Siihen on pitkä matka, mutta se on mahdollista, kunhan se tehdään yhdessä.