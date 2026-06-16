Sofia Virta: Olin Erikoisjoukot-kuvauksissa – halusin testata rajojani

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo osallistuneensa Erikoisjoukot-tositelevisio-ohjelman kuvauksiin ja olleensa sen takia poissa eduskuntatyöstä viime viikosta alkaen. En kadu osallistumistani, Virta sanoo. Demokraatti Demokraatti

Omien sanojensa mukaan juuri kuvauksista palannut Virta piti eduskunnassa tiistai-iltana tiedotustilaisuuden aiheesta.

Puolue tai Virta eivät ole kertoneet aiemmin lainkaan syitä sille, miksi Virta ei ollut moneen päivään paikalla eduskunnan äänestyksissä, istunnoissa tai presidentin Kultaranta-keskusteluissa.

– Päätös lähteä mukaan oli pitkän harkinnan tulos, tein sen puoli vuotta sitten, ja halusin testata omia rajojani tässä ohjelmaformaatissa, Virta kertoi medialle.

Virta kertoo ilmoittaneensa puolueelle, ettei ota palkkaa poissaoloaikana. Puolue oli hänen mukaansa väärinkäsityksen takia merkinnyt silti poissaolot ”henkilökohtaisiksi”.

Nyttemmin Vihreät on sanonut palauttavansa Virran edustajapalkkion poissaoloajalta.

SOFIA VIRTA uskoo kasvaneensa ihmisenä ja johtajana rankkojen kuvausten aikana, ja menneensä siellä ”epämukavuusalueelle”. Lisää aiheesta Tässä menee raja: puoluejohtaja ei voi kadota tositelevision kulisseihin

Virta kehui Nelosen Erikoisjoukot-ohjelman muotoa ja kokemuksiaan vuolaasti, mutta sanoo ettei salassapitovelvoitteiden takia voi kommentoida tuotanto- ja kuvaustapahtumia tarkemmin, ennen kuin ohjelma aikanaan esitetään.

Vaitiolosopimuksen tekemistä hän pitää normaalina käytäntönä, vaikka kansanedustajan toimintaa ei saisikaan rajoittaa. Vastaavalla tavalla muutkin reality-tuotantoihin osallistuneet ovat toimineet.

– Tartuin ainutkertaiseen mahdollisuuteen, varmistaen että puolue ja eduskuntaryhmä pystyvät poissaoloni aikana toimimaan, Virta toisti moneen kertaan.

Hän ei näe ongelmaa siinä, ettei puolue kertonut avoimesti, mihin puheenjohtaja oli kadonnut.

– Osallistuminen ohjelmaan oli henkilökohtainen ratkaisuni, Virta korosti.

YLEINEN KRITIIKKI Virran toiminnasta ei hänen mielestään tullut yllätyksenä, mutta hän ei uskonut poissaolosyyn nousevan näin suureksi puheenaiheeksi.

– Ymmärrän niitä ihmisiä jotka ovat pettyneitä osallistumispäätökseeni, Virta sanoo.

Hän korostaa olleensa koko ajan tavoitettavissa tv-tuotantoryhmän kautta, vaikkei hänellä ollutkaan työpuhelinta mukana kuvauksissa.