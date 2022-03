Soini: Halla-ahon kokema nöyryytys ajoi perussuomalaiset ”putinistien kelkkaan” – ”Näky on alaston, viikunanlehti on poissa”

Perussuomalaisten europuolueen vaihdos oli puolueen entisen puheenjohtajan Timo Soinin mukaan vakava virhearvio. Perussuomalaiset erosi Euroopan konservatiivien ja reformistien allianssista (ECR) vuoden 2019 EU-vaalien jälkeen ja siirtyi Identiteetti ja demokratia (ID) -ryhmän jäseneksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Soinin mukaan kyse oli loikasta ”äärioikeiston ja putinistien” kelkkaan.

”Tehtiin vakava virhearvio, jonka häpeä paljastuu päivä päivältä pahemmin. Vuoden 2019 EU- vaalien jälkeen Persut lähtivät posket hehkuen muodostamaan uutta ID- ryhmää äärioikeiston kanssa.”

”Hyödylliset idiootit hyppäsivät vielä heitäkin hyödyllisempien idioottien kelkkaan. Nyt sitten selitellään. Näky on alaston, viikunanlehti on poissa, jäljellä on vain rappio.” Soini kirjoittaa blogissaan.

Soinin mukaan perussuomalaiset ei ole putinistinen puolue mutta ajautui huonoon seuraan Jussi Halla-ahon kokeman ”nöyryytyksen” vuoksi. Halla- aho joutui Soinin mukaan istumaan vuoden 2014 EU- vaalien jälkeen palaverissa, jossa käsiteltiin hänen ”kelvollisuuttaan” ECR- ryhmän jäseneksi Euroopan Parlamentissa, minkä Soini tulkitsee johtaneen myöhemmin europuolueen vaihtamiseen.

”Ainoa mahdollisuus Persuille korjata tilanne on ottaa hattu nöyrästi kouraan, pyytää anteeksi, katua tomussa ja tuhkassa ja pyytää paluuta ECR- ryhmään.”

”Tämä kannattaa tehdä mieluimmin ennemmin kuin myöhemmin ja siitäkin huolimatta, että minä, puolueen perustaja sitä esitän.” Soini kirjoittaa.