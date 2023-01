Sosiaali- ja terveysministeriö pitää kiinni kannastaan kiinalaismatkustajien koronatestivaatimuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pitää yhä kiinni kannastaan kiinalaismatkustajien koronatestivaatimuksesta. Kiinasta Suomeen tulevilta matkustajilta pitäisi vaatia enintään kaksi vuorokautta vanha todistus ennakkoon otetusta testistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Tämä on yhteinen EU-linja, emmekä tiedä Kiinan tautitilanteesta tarpeeksi, perustelee STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen (kuvassa) STT:lle.

STM on yhdessä sisäministeriön (SM) kanssa valmistellut tapaa, jolla vaatimus ennakkotestauksesta lainsäädännöllisesti toteutettaisiin.

STM:n näkemys on, että ennakkotestaamisessa pitäisi hyödyntää rajavartiolakia, joka on sisäministeriön vastuulla. Suomen lainsäädäntö on kuitenkin tiukka.

- Meillä on hyvin vahva välttämättömyyden vaade lainsäädännössä. Kysymys on siitä, ovatko kansanterveysperusteet riittävät siihen, että ennakkotestiä lähdettäisiin maahantuloedellytyksenä vaatimaan.

STM katsoo, että välttämättömyyskriteeri täyttyy.

- Meidän näkemyksemme on, että uhka puoltaisi varovaisuustoimenpiteenä käyttöön otettavaa ennakkotestiä, Puumalainen sanoo.

STT kertoi maanantaina tietoihinsa perustuen, että sisäministeriössä olisi arvioitu, ettei kynnys terveysviranomaisten arvioiden valossa ole ainakaan vielä täyttynyt.

Puumalaisen mukaan tästä käydään edelleen neuvotteluja sisäministeriön kanssa.

- Oikeudellinen arvio ministeriöiden välillä on edelleen kesken. Pyrimme löytämään ratkaisua, mutta en osaa aikataulua ennakoida.

Sisäministeriöstä ei ehditty keskiviikkona kommentoida asiaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi keskiviikkona ohjeen Kiinasta saapuville matkustajille. Siinä kehotetaan välttämään matkustamista sairaana. Lisäksi suositellaan muun muassa, että yli 15-vuotiaat käyttäisivät vähintään kirurgista suu-nenäsuojusta lennon aikana.

SUOMI alkoi aiemmin tässä kuussa valmistella rajoituksia Kiinasta tuleville matkustajille koronavirusmuunnosten leviämisen pelossa. Tuolloin päätettiin muun muassa vaatia ennakkoon tehtyä negatiivista koronavirustestiä. Taustalla oli Kiinan ilmoitus höllentää matkustusrajoituksiaan.

Puumalaisen mukaan EU-maista ainakin 15 on jo ottanut ennakkotestaamisen käyttöön.

- Suomea lukuun ottamatta lähes kaikki tai jopa kaikki maat, joilla on suoria lentoyhteyksiä Kiinasta, ovat ottaneet ennakkotestin käyttöön.

EU-maita on suositeltu muun muassa vaatimaan Kiinasta saapuvilta matkustajilta negatiivista koronatestiä. Tämä koskee erityisesti maita, joilla on suoria lentoja Kiinasta.

Myös EU:n alainen Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) ja EU:n lentoturvallisuusvirasto (Easa) päätyivät viime viikolla suosittelemaan muun muassa, että suorilla ja epäsuorilla lennoilla Kiinasta tulevat matkustajat pitäisi testata ennakkoon.

Saila Kiuttu / STT