Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ulosmarssi

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous alkoi keskiviikkoaamuna dramaattisesti, kun pian sen alettua hallituspuolueiden edustajat marssivat kokoushuoneesta ulos. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lyhyehkön neuvottelutauon jälkeen valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) kertoi STT:lle, että tauko pidettiin, koska hallituskumppanit halusivat keskenään pohtia ratkaisuja kesken oleviin asioihin.

Pahasti ruuhkautuneen valiokunnan asialistalla ovat tänään muun muassa apteekkitalouden uudistus, vanhuspalvelulaki ja toimeentulotuen uudistus.

Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) ei osannut ennen kokouksen alkua sanoa varmuudella, miten kokonaisuuden suhteen käy.

– Olemme yrittäneet tehdä kaikkemme, jotta saamme nämä hallituksen esitykset perustuslain mukaisiksi. Tämä työ on vielä kesken, Kiuru sanoi STT:lle.

Valiokunta ei voi kokoustaa enää iltaisin, koska eduskunnan täysistunnoilla on nyt istuntovaraus käytännössä läpi yön.

Hallituksen esitys voi tappaa apteekkeja.

HALLITUSPUOLUE RKP:n edustaja Henrik Wickström arvioi ennen kokousta, että keskiviikon aikana selvinnee, ehtivätkö kaikki budjettilait valmiiksi määräajassa. Valiokunnan tulisi saada mietintönsä valmiiksi perjantaihin kello 11 mennessä.

- Nyt keskustellaan apteekkitaloudesta ja ikääntyneiden teknologiasta. Molemmat ovat saaneet huomautuksia perustuslakivaliokunnasta, joten niitä yksityiskohtia nyt katsotaan, Wickström sanoi.

Perustuslakivaliokunnan mielestä apteekkilain uudistus muodostuu ongelmalliseksi omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden kannalta. Ehdotetut lääketaksan ja apteekkiveron muutokset voivat johtaa siihen, että apteekkitoiminta muodostuu taloudellisesti kannattamattomaksi. Perustuslakivaliokunta edellytti, että sosiaali- ja terveysvaliokunta muuttaa lainsäädäntöä sellaiseksi, että se mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan myös niille apteekeille, joiden toiminta muuttuisi alkuperäisen ehdotuksen myötä kannattamattomaksi.

Valiokunnan jäsen, perussuomalaisten Minna Reijonen kritisoi esitystä tiukkasanaisesti tiistaina sosiaalisessa mediassa.

- Harvinaisen yltiöälytön uudistus! Hallituksen esitys voi tappaa apteekkeja, Reijonen kirjoitti.

– Kun kerran hallitusohjelmassa halutaan maanlaajuinen kattava apteekkiverkosto, niin pitää myös sen ollakin niin, hän lisäsi.

VANHUSPALVELUJEN osalta keskustelussa on teknologian käyttö vanhuspalveluissa, jolla on tarkoitus vähentää hoitajien määrää sekä kotihoidossa että vanhustenhuollossa. Hallitus tavoittelee esityksellä reilun 50 miljoonan euron säästöjä vanhuspalveluihin.

Vanhuspalvelulain osalta perustuslakivaliokunta on vaatinut täsmennyksiä muun muassa, jotta lakiin sisältyvät teknologiset ratkaisut eivät esimerkiksi teknisen valvonnan osalta riko vanhusten itsemääräämisoikeutta.

Toimeentulotuen uudistus on yhtä lailla haastava purtava sote-valiokunnalle. Perustuslakivaliokunnan lausuntoon jätettiin opposition suunnasta eriävät mielipiteet.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 11.33.