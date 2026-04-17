Politiikka
17.4.2026 10:48 ・ Päivitetty: 17.4.2026 12:13
Sosiaalihuoltolakiin ehdotetaan muutoksia – luvassa säästöjä
Petteri Orpon (kok.) hallitus on laittanut lausuntokierrokselle esitysluonnoksen, jolla pyritään uudistamaan sosiaalihuoltolakia. Uudistuksella tavoitellaan 100 miljoonan euron säästöjä.
Lakiehdotusta esitelleen sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) mukaan valtaosa säästöistä kohdistuu asiakashyötyä tuottamattomaan toimintaan kuten hallinnon purkamiseen ja kirjaamista ohjaavaan lainsäädäntö.
Rydman totesi perjantain tiedotustilaisuudessa, että sosiaalityöntekijöiden päivittäisestä työajasta kuluu 193 minuuttia eli yli kolme tuntia kirjaamiseen.
– Suhde ei ole oikea. On syytä palauttaa asiakastyötä asiakkaiden itsensä pariin byrokratian parista, Rydman sanoi.
STM:n tiedotteen mukaan sosiaalihuollon kirjaamista koskeva sääntely siirrettäisiin asiakastietolakiin ja samalla sen velvoittavuutta ja yksityiskohtaisuutta kevennettäisiin.
LAKIMUUTOSTEN tarkoituksena on ohjata sosiaalihuollon toimintaa nykyistä vahvemmin oikea-aikaiseen tuen tarpeen tunnistamiseen ja siihen vastaamiseen.
Muutokset koskevat muun muassa palvelutarpeen arviointia, omatyöntekijää ja asiakassuunnitelmaa koskevaa sääntelyä.
– Tämä on uudistus, joka kannattaisi tehdä joka tapauksessa tuottipa se säästöjä tai ei.
Säästöissä mukana jonkin verran myös asiakasmaksukorotuksia, jotka on Rydmanin mukaan pyritty kohdistamaan sinne missä maksukykyä on eniten.
Maksukorotuksia on luvassa pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista ja pitkäaikaista laitoshoitoa koskeviin sekä jatkuvista ja säännöllisistä kotona annettavista palveluista perittäviin asiakasmaksuihin.
Suurin ryhmä, johon maksujen korotus kohdistuisi ovat ikääntyneet.
PITKÄAIKAISESTA ympärivuorokautisesta palveluasumisesta ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittäviä maksuja oltaisiin korottamassa niin, että ne ovat enintään 87,5 prosenttia kuukausituloista (nykyisin yläraja on 85%). Jos maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella, maksua saisi olla enintään 43,75 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista (nykyisin 42,5%), joista on tehty laissa tarkoitetut vähennykset.
Muutoksen arvioidaan lisäävän asiakkaiden maksuja yhteensä noin 6 miljoonalla eurolla vuodesta 2028 lähtien. Vuonna 2027 muutoksen arvioidaan lisäävän hyvinvointialueiden asiakkailta saamia maksutuloja noin 3 miljoonalla eurolla.
Lisäksi esityksellä muutettaisiin jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta perittävän maksun maksuperusteita niin, että tulorajojen ylittävästä kuukausitulosta perittäviä maksuprosentteja korotettaisiin yhdellä prosenttiyksiköllä.
Muutoksen seurauksena maksut kasvaisivat yhteensä noin 4,5 miljoonalla eurolla vuonna 2027 ja noin 9 miljoonalla eurolla vuodesta 2028 lähtien. Tästä noin 1,5 miljoonaa euroa kohdistuu jatkuvasta ja säännöllisestä kotisairaanhoidon palveluista perittäviin maksuihin.
Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan pääosin 1.7.2027, osa kuitenkin jo 1.1.2027.
Täydennetty klo 14.30.
17.4.2026 12:09
Aki Lindén: ”Hauraaseen ryhmään kohdistuvat maksujen korotukset ovat epäinhimillisiä”