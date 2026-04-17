Politiikka
17.4.2026 12:09 ・ Päivitetty: 17.4.2026 12:51
Aki Lindén: ”Hauraaseen ryhmään kohdistuvat maksujen korotukset ovat epäinhimillisiä”
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ja SDP:n kansanedustaja Aki Lindén tyrmäävät Petteri Orpon (kok.) hallituksen esittämät korotukset vanhuspalveluiden asiakasmaksuihin.
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) esitteli tänään 100 miljoonan euron leikkaukset, joilla korotetaan muun muassa vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon asiakasmaksuja. Lakiluonnokset lähtivät lausuntokierrokselle.
– Perussuomalaiset laittoivat laskun oikeistohallituksen tuhlailusta suomalaisille vanhuksille. On käsittämätöntä, että samalla kun hallitus valmistelee miljardilahjaa suuryrityksille, suomalaisilta vanhuksilta viedään tuhkatkin pesästä, Koskela sanoo tiedotteessaan.
HALLITUKSEN esitysluonnoksen mukaan esimerkiksi kotihoidon asiakasmaksut kasvavat keskimäärin 119 eurolla vuodessa, ja korotukset koskisivat lähes kaikkia asiakkaita. Jo tällä hetkellä yli puolet kotihoidon asiakkaista kokevat, että rahat eivät riitä kaikkiin välttämättömiin palveluihin.
– Tämä päätös on jatkumoa oikeistohallituksen vanhuspalveluita romuttavalle politiikalle, jonka myötä vanhuspalveluista on jouduttu vähentämään jo tuhansia työntekijöitä. Rikkaiden ja suuryritysten veronalennukset ovat hallitukselle selvästi tärkeämpi prioriteetti kuin ihmisarvoisen vanhuuden turvaaminen, Koskela sanoo.
SDP:N LINDÉNIN mukaan hallituksen linja kohdistuu käytännössä heikoimmassa asemassa oleviin.
– Hallitus hakee säästöjä palveluista, joita ympärivuorokautisessa hoivassa olevat ja kotihoitoa saavat vanhukset tarvitsevat arjessaan. Tällaisia ikääntyneitä on jopa 100 000 henkilöä. Maksut ovat jo nyt korkeat ja tuloihin sidotut. Ympärivuorokautisessa hoivassa ikääntynyt maksaa 85 % nettotuloistaan. Tällaiseen hauraaseen ryhmään kohdistuvat maksujen korotukset ovat epäinhimillisiä, Lindén sanoo tiedotteessaan.
PITKÄAIKAISESTA ympärivuorokautisesta palveluasumisesta ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittäviä maksuja oltaisiin korottamassa niin, että ne ovat enintään 87,5 prosenttia kuukausituloista (nykyisin yläraja on 85%).
Jos maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella, maksua saisi olla enintään 43,75 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista (nykyisin 42,5%), joista on tehty laissa tarkoitetut vähennykset.
Muutoksen arvioidaan lisäävän asiakkaiden maksuja yhteensä noin 6 miljoonalla eurolla vuodesta 2028 lähtien. Vuonna 2027 muutoksen arvioidaan lisäävän hyvinvointialueiden asiakkailta saamia maksutuloja noin 3 miljoonalla eurolla.
Lisäksi esityksellä muutettaisiin jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta perittävän maksun maksuperusteita niin, että tulorajojen ylittävästä kuukausitulosta perittäviä maksuprosentteja korotettaisiin yhdellä prosenttiyksiköllä.
Muutoksen seurauksena maksut kasvaisivat yhteensä noin 4,5 miljoonalla eurolla vuonna 2027 ja noin 9 miljoonalla eurolla vuodesta 2028 lähtien. Tästä noin 1,5 miljoonaa euroa kohdistuu jatkuvasta ja säännöllisestä kotisairaanhoidon palveluista perittäviin maksuihin.
Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan pääosin 1.7.2027, osa kuitenkin jo 1.1.2027.
Lisää aiheesta
Politiikka
17.4.2026 10:48
Sosiaalihuoltolakiin ehdotetaan muutoksia – luvassa säästöjä