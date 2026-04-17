Aki Lindén: ”Hauraaseen ryhmään kohdistuvat maksujen korotukset ovat epäinhimillisiä”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ja SDP:n kansanedustaja Aki Lindén tyrmäävät Petteri Orpon (kok.) hallituksen esittämät korotukset vanhuspalveluiden asiakasmaksuihin.

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) esitteli tänään 100 miljoonan euron leikkaukset, joilla korotetaan muun muassa vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon asiakasmaksuja. Lakiluonnokset lähtivät lausuntokierrokselle.

– Perussuomalaiset laittoivat laskun oikeistohallituksen tuhlailusta suomalaisille vanhuksille. On käsittämätöntä, että samalla kun hallitus valmistelee miljardilahjaa suuryrityksille, suomalaisilta vanhuksilta viedään tuhkatkin pesästä, Koskela sanoo tiedotteessaan.

HALLITUKSEN esitysluonnoksen mukaan esimerkiksi kotihoidon asiakasmaksut kasvavat keskimäärin 119 eurolla vuodessa, ja korotukset koskisivat lähes kaikkia asiakkaita. Jo tällä hetkellä yli puolet kotihoidon asiakkaista kokevat, että rahat eivät riitä kaikkiin välttämättömiin palveluihin.

– Tämä päätös on jatkumoa oikeistohallituksen vanhuspalveluita romuttavalle politiikalle, jonka myötä vanhuspalveluista on jouduttu vähentämään jo tuhansia työntekijöitä. Rikkaiden ja suuryritysten veronalennukset ovat hallitukselle selvästi tärkeämpi prioriteetti kuin ihmisarvoisen vanhuuden turvaaminen, Koskela sanoo.

SDP:N LINDÉNIN mukaan hallituksen linja kohdistuu käytännössä heikoimmassa asemassa oleviin.

– Hallitus hakee säästöjä palveluista, joita ympärivuorokautisessa hoivassa olevat ja kotihoitoa saavat vanhukset tarvitsevat arjessaan. Tällaisia ikääntyneitä on jopa 100 000 henkilöä. Maksut ovat jo nyt korkeat ja tuloihin sidotut. Ympärivuorokautisessa hoivassa ikääntynyt maksaa 85 % nettotuloistaan. Tällaiseen hauraaseen ryhmään kohdistuvat maksujen korotukset ovat epäinhimillisiä, Lindén sanoo tiedotteessaan.