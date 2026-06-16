Politiikka
16.6.2026 10:53 ・ Päivitetty: 16.6.2026 10:53
Sosiaaliturvaministeri vaihtui – Karoliina Partanen aloitti pestinsä
Kokoomuksen Karoliina Partanen on aloittanut pestinsä sosiaaliturvaministerinä. Partanen hoitaa tehtävää Sanni Grahn-Laasosen (kok.) perhevapaan ajan. Vaihdos tapahtui tiistaina presidentin esittelyssä.
Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Häntä pidettiin jo etukäteen vahvana kandidaattina tehtävään. Partanen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä ja kokoomuksen varapuheenjohtaja.
Partanen sanoi tiedotustilaisuudessa viime viikolla, että hän tahtoo erityisesti viedä läpi yrittäjien eläkeuudistuksen. Lisäksi hän otti esille perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrien turvakotipaikkojen riittävyyden, joustojen pohtimisen sosiaaliturvaan ja sosiaalisen median käytön rajoitukset.
Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuodenvaihteessa.
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