Sosiaaliturvaministeri vaihtui – Karoliina Partanen aloitti pestinsä

Kokoomuksen Karoliina Partanen on aloittanut pestinsä sosiaaliturvaministerinä. Partanen hoitaa tehtävää Sanni Grahn-Laasosen (kok.) perhevapaan ajan. Vaihdos tapahtui tiistaina presidentin esittelyssä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Häntä pidettiin jo etukäteen vahvana kandidaattina tehtävään. Partanen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä ja kokoomuksen varapuheenjohtaja.

Partanen sanoi tiedotustilaisuudessa viime viikolla, että hän tahtoo erityisesti viedä läpi yrittäjien eläkeuudistuksen. Lisäksi hän otti esille perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrien turvakotipaikkojen riittävyyden, joustojen pohtimisen sosiaaliturvaan ja sosiaalisen median käytön rajoitukset.

Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuodenvaihteessa.