Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

16.6.2026 10:53 ・ Päivitetty: 16.6.2026 10:53

Sosiaaliturvaministeri vaihtui – Karoliina Partanen aloitti pestinsä

MIKKO STIG / LEHTIKUVA
Kokoomuksen Karoliina Partanen vannoi ministerinvalan 16. kesäkuuta. Taustalla työministeri Matias Marttinen (kok.) ja sisäministeri Mari Rantanen (ps.).

Kokoomuksen Karoliina Partanen on aloittanut pestinsä sosiaaliturvaministerinä. Partanen hoitaa tehtävää Sanni Grahn-Laasosen (kok.) perhevapaan ajan. Vaihdos tapahtui tiistaina presidentin esittelyssä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Häntä pidettiin jo etukäteen vahvana kandidaattina tehtävään. Partanen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä ja kokoomuksen varapuheenjohtaja.

Partanen sanoi tiedotustilaisuudessa viime viikolla, että hän tahtoo erityisesti viedä läpi yrittäjien eläkeuudistuksen. Lisäksi hän otti esille perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrien turvakotipaikkojen riittävyyden, joustojen pohtimisen sosiaaliturvaan ja sosiaalisen median käytön rajoitukset.

Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuodenvaihteessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Pääkirjoitukset
15.6.2026
Mitä luurankoja valtion 2000-luvun ulkopolitiikka-arkistoissa on?
Lue lisää

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
15.6.2026
Mikkel Näkkäläjärvi: Tämä jäi käteen SDP:n puoluekokouksesta
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
15.6.2026
Arvio: Olemme vajavaisia ja romahdus on väistämätön, Nobel-voittaja László Krasznahorkai korostaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU