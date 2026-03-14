Muu kulttuuri
14.3.2026 14:37 ・ Päivitetty: 14.3.2026 14:37
Sosiologi Jürgen Habermas on kuollut
Saksalainen sosiologi ja filosofi Jürgen Habermas kuollut, kertoo Frankfurter Allgemeine. Habermas oli 96-vuotias.
Habermas edusti sosiaalitieteissä niin sanotun Frankfurtin koulukunnan toista sukupolvea. Hänet tunnetaan esimerkiksi kommunikatiivisen rationalismin teorian kehittäjänä.
Habermas toimi muun muassa filosofian professorina Frankfurtin yliopistossa. Hän osallistui julkiseen keskusteluun lähes loppuun asti.
