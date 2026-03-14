14.3.2026 14:37 ・ Päivitetty: 14.3.2026 14:37

Sosiologi Jürgen Habermas on kuollut

LOUISA GOULIAMAKI / AFP / LEHTIKUVA
Jürgen Habermas puhumassa medialle vuonna 2013.

Saksalainen sosiologi ja filosofi Jürgen Habermas kuollut, kertoo Frankfurter Allgemeine. Habermas oli 96-vuotias.

Habermas edusti sosiaalitieteissä niin sanotun Frankfurtin koulukunnan toista sukupolvea. Hänet tunnetaan esimerkiksi kommunikatiivisen rationalismin teorian kehittäjänä.

Habermas toimi muun muassa filosofian professorina Frankfurtin yliopistossa. Hän osallistui julkiseen keskusteluun lähes loppuun asti.

Toimituksen valinnat

Petri Korhonen

Politiikka
14.3.2026
Antti Lindtman: Haluan jatkaa SDP:n puheenjohtajana – näillä tavoitteilla
Eeva Lennon

Ulkomaat
13.3.2026
Labourin ahdinko – tasapainoilua Trumpin, populistien ja vihervasemmiston puristuksessa
Annikki Alku

Teatteri ja Tanssi
13.3.2026
Arvio: Tunnelmaltaan ja sävyltään totinen Out of Order ei ole synkkä tai ahdistava vaan ihastuttava kokonaistaideteos
Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

