Sosionomi Sinikka Alenius: ”Sosiaalidemokraatit ovat menettämässä sen, minkä puolesta on taisteltu koko aikuisikäni ja kauemminkin”

Satakunnan Sosialidemokraatit kokoontuivat piirikokoukseen Poriin tämän viikon torstaina. Piirikokouksessa käsiteltiin normaalit kevätkokousasiat ja jaettiin "Pieniä tekoja – suuria juttuja " -palkinto sosionomi Sinikka Aleniukselle Porista.

”Pieniä tekoja – suuria juttuja ” -palkinto myönnetään henkilölle, yhdistykselle tai taholle, joka on pienellä tai pienillä teoilla saanut suuria aikaan, mutta ei tästä ole suuremmin ääntä pitänyt. Palkintoa ei myönnetä määrävuosittain, vaan silloin kun piirihallitus katsoo, että kriteerit ovat täyttyneet. Tänä vuonna palkinnon sai sosionomi Sinikka Alenius Porista.

Palkinnon perusteluisessa tuotiin esiin mm. seuraavaa:

– Osuuspankkivaalit, osuuskauppavaalit, seurakuntavaalit, hiippakuntavaltuustovaalit, kuntavaalit, aluevaalit ja eduskuntavaalit. Näihin kaikkiin Sinikka Alenius on osallistunut ja lisäksi hyvällä menestyksellä ja tuloksilla. Vielä tärkeämpää on se, millä asenteella ja ennen kaikkea tavalla ja tyylillä hän sen tekee: jakaa materiaalia, käy tilaisuuksissa, on aidosti läsnä ja kuulee mitä ihmisillä on sanottavaa. Hän on henkilö, joka soittaa piiritoimistolle, ei moittiakseen, vaan kannustaakseen ja lopulta kysymällä: onhan teillä jakotavaraa, milloin voin tulla noutamaan. Lähden tässä pienelle kierrokselle.

Olen järjestöihminen.

Porilainen Sinikka Alenius arvostaa kotikaupunkiaan kesäisenä jazz- kaupunkina, jolloin aurinko paistaa ja ihmiset ovat iloisia ja musiikki soi kaikkialla kaduilla ja Kirjuriluodossa.

– Tällainen maailmankuvani oli nuoruudessani ja on varmaan nytkin. Mutta maailma on muuttunut ja uudet haasteet ovat edessämme. Niihin pitää vastata. Sosiaalialan koulutuksen saaneena tein koko työurani Porin perusturvassa. Tein töitä päivähoidossa, kotipalvelussa, vanhainkodissa sekä viimeiset 25 vuotta perusturvan vammaispalvelutoimistossa lakisääteisiä päätöksiä tehden. Tämän vuoksi sain käydä ne tuhannet kotikäynnit ja keskustelut porilaisten, ulvilalaisten ja merikarvialaisten kanssa.

– Olen järjestöihminen. Olen ollut perustamassa Porin Ensi -ja turvakotia, joka valmistui 1989. Ensikodin toiminnanjohtajana olin turvakodintoiminnan alussa. Johtokunnan jäsenenä ja yhdistyksen puheenjohtajana olen ollut vuosina 2017-2021. Kolme vuotta olin myös Ensi- ja turvakotiyhdistyksen palkkalistoilla. Poriin rakennettiin Porin Ensi- ja turvakoti 1990, Sinikka Alenius kiteyttää laajaa työuraansa.

Lastensuojelutyö on ollut sydäntäni lähellä.

Työssään Alenius näki, kuinka tärkeää järjestöjen tekemä työ on osana sosiaalityötä. Tätä kokemusta hän on hyödyntänyt Satakunnan aluehallituksen jäsenenä ja kaksi vuotta Porin kaupunginhallituksen jäsenenä. Silloin hän oli koko ajan tietoinen siitä, mitä toinen julkisyhteisö ajattelee ja tekee.

– Lastensuojelutyö on ollut sydäntäni lähellä. Olen toiminut Porin sosiaalikeskuksessa vapaaehtoistyöntekijänä, tukihenkilötoiminnassa noin 20-vuotta vuosina 1980- 1999. Olen toiminut sihteerinä Porin seudun dementiayhdistyksessä, nykyisessä Muistiyhdistyksessä 1990 luvun alussa. Olen Porin seudun omaiset ja läheiset yhdistyksen perustajajäsen vuodesta 1999 sekä Porin vanhustuki ry:n johtokunnan jäsen alkaen 2017.

Sosiaalidemokraattiseen puolueeseen Sinikka Alenius liittyi 1980-luvun lopulla. Hänelle SDP:n jäsenyys merkitsee kannanottoa oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen ja inhimillisen yhteiskunnan puolesta.

– Tässä hetkessä sosiaalidemokraatit ovat menettämässä sen, minkä puolesta on taisteltu koko aikuisikäni ja kauemminkin. Suomi on ollut maailman johtava maa sosiaalisen turvan ja koulutuksen saralla ja esimerkki, josta monet maat ovat ottaneet oppia. Meidän sosiaalidemokraattien pitää ensi vuoden vaalien lähtökohtana ottaa tämä huomioon kaikissa tekemisissämme. Meidän pitää luoda vaaliohjelma jo varhain. Ohjelmassa tulee korostaa kaikkia hyviä asioita, joita SDP on saanut aikaan vuosien saatossa.

Vaalityö pitää aloittaa jo varhain tämän vuoden puolella.

Sinikka Alenius painottaa ihmisten kohtaamista kuuntelemalla ja keskustelemalla sekä myös kertomalla, mitkä ovat sosialidemokraattien tavoitteet.

– Emme saa unohtaa heikommassa asemassa olevia ihmisiä, emmekä erikoisesti sitä joukkoa, joka ei viime vaaleissa ole äänestänyt. Heidät meidän on saatava äänestämään. Uskon, että siellä on paljon SDP:n äänestäjiä. Kotiäänestyksen merkitystä tulee pohtia, sillä SDP:n kannattajia on paljon omaishoidossa ja kotipalvelun asiakkaina. Kaikkien pitää saada äänestää. Matka ei saa olla este, ja kotiäänestykseen pitää panostaa ensi vaalikauden vaaleissa. Vaalityö pitää aloittaa jo varhain tämän vuoden puolella kirjoittamalla lehtiin ja olemalla esillä julkisissa tilaisuuksissa. Vaalien lähestyessä henkilökohtaiset tapaamiset, keskustelut ovilla, pihoilla ja kaduilla kuuluvat vaalityöhön. Voit ilmoittaa, että tulet keskustelemaan, vaikka kotiin, jos äänestäjä ei pääse osallistumaan tilaisuuksiin. Vaalityö on yhteistyötä. Yhdessä pitää huolehtia, etteivät muut puolueet ota SDP:n ohjelmaa omakseen.

Piirikokouksessa tuotiin esiin, miten Satakunnassa eduskuntavaalien ehdokasasettelu oli haasteellinen. Kaksi eniten ääniä vuoden 2019 vaateissa tuonutta ehdokasta, Krista Kiuru ja Kristiina Salonen, olivat hakeutumassa muihin tehtäviin: Kiuru Porin kaupunginjohtajaksi ja Salonen Satakunnan maakuntajohtajaksi. Näistä syistä piirin ehdokasasettelu venyi aina joulukuun 20. päivään saakka. Käytyjen virkavaalien tuloksien myötä Salonen valittiin maakuntajohtajaksi. Krista Kiuru ei tullut valituksi kaupunginjohtajaksi ja jatkoi ehdokkaana.

Vaalitulos oli lievä pettymys. Tosin kannatus laski vain 0,6 prosenttiyksikköä ja oli 24,6 %. SDP jäi Perusuomalaisista kaksi prosenttiyksikköä.

– Maakunnassa olemme toiseksi suurin puolue ja SDP:n piireistä olemme toiseksi paras Pirkanmaan jälkeen ja saimme kaksi kansanedustajaa: Juha Viitalan Raumalta ja Krista Kiurun Porista. Piirin puheenjohtaja Harri Lehtosen sanoin: ”Tämä ei ollut torjuntavoitto, vaan erittäin hyvä vaalitulos lähtökohdat huomioiden”, toimintakertomuksessa todetaan.

Satakunnassa demarinuorten toiminta on saanut uutta vauhtia.

Toiminnanjohtaja Jukka Pirttinen on tyytyväinen, että Jyväskylän puoluekokouksessa Satakunnan Sosialidemokraatit saavuttivat henkilövaalien osalta tavoitteensa: Harri Lehtonen jatkaa puoluehallituksessa ja Neea Kähkönen valittiin puoluevaltuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi.

Aikoinaan, kun Satakunnan ja Varsinais-Suomen nuorisopiirit yhdistettiin, odotettiin että toiminta lähtisi paremmin käyntiin. Näin ei käynyt ja vuosia oli tilanne melko apea.

– Hienoa on, että nyt Satakunnassa demarinuorten toiminta on saanut uutta vauhtia. Edelleen kuulutaan Lounais-Suomen Demarinuoriin, mutta oman yhdistyksen kautta (Satakunnan Demarinuoret), on toimintaan saatu aivan uutta potkua ja iskua. Yhteistyö ns. ukkopiirin kanssa on saumatonta ja hyvää, Jukka Pirttinen kertoo.

”Pieniä tekoja – suuria juttuja ” -palkinnon ovat aiemmin saaneet Raimo Rajala 2004, piirin nuorisojaosto 2007, TE -keskuksen johtaja Markku Gardin 2010, Pomarkun Työväenyhdistys 2013, Porin kunnallisjärjestön sihteeri Esko Ahola 2017 ja vakuutusyhtiö Turvan johtaja Jalo Koskinen 2021.