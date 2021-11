Soste esittää uuden järjestötoiminnan avustuskeskuksen perustamista – ”Tehostaisi valtionavustustoiminnan hallinnointia”

Sosten esityksen mukaan laaja-alaiseen valtionavustuskeskukseen siirtyisi nykyisen Veikkaus Oy:n voittovaroja saavien järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan yleisavustusten valmistelu, jakaminen ja seuranta. Tulevaisuudessa avustuskeskuksen toiminnan piirissä olisivat liikunta-, nuoriso-, tiede-, taide-, sosiaali- ja terveysalan yhdistykset ja säätiöt.

– Uskomme, että järjestötoiminnan yhteinen avustuskeskus tehostaisi valtionavustustoiminnan hallinnointia nykyisestä sekä yhdenmukaistaisi avustuskäytäntöjä, Sosten pääsihteeri Vertti Kiukas sanoo tiedotteessa.

Sosten mukaan järjestöjen perusrahoituksen siirtyminen uuteen parlamentaarisesti johdettuun avustuskeskukseen mahdollistaa kansalaisyhteiskunnan vakaan, ennakoitavan ja autonomisen kehittymisen. Yhteisen avustuskeskuksen kautta on myös mahdollista koota yhteen rahoitetun toiminnan tietopohjaa ja näkyvyyttä.

– Viime vuosina eri puolilta maailmaa, myös Euroopasta, on saatu huolestuttavia esimerkkejä, miten kansalaisyhteiskuntaa on ajettu eri tavoin ahtaalle tai toimintaa on jopa kielletty. Laaja-alainen avustuskeskus vahvistaisi suomalaisen kansalaisyhteiskunnan pitkäjänteistä kehittymistä ja antaisi turvaa mahdollisten taloudellisten suhdannevaihteluiden tai poliittisten virtauksien varalle, Sosten hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta muistuttaa tiedotteessa.