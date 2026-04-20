20.4.2026 08:51 ・ Päivitetty: 20.4.2026 08:51

Soste: Valtaosa eduskuntapuolueista pitää sote-järjestöjen leikkauksia liian suurina

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Soste on valtakunnallinen kattojärjestö, johon kuuluu yli 250 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja.

Kuusi yhdeksästä eduskuntapuolueesta pitää sotejärjestöille toteutettuja leikkauksia liian suurina, selviää Sosten eli Suomen sosiaali ja terveys ry:n kyselystä eduskuntapuolueille.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Täysin samaa mieltä väitteen kanssa olivat SDP, vihreät ja vasemmistoliitto ja jokseenkin samaa mieltä keskusta, RKP ja kristillisdemokraatit.

Selkeimmin eri mieltä olivat perussuomalaiset, jonka mukaan leikattavaa löytyisi vielä lisää.

Pääministeripuolue kokoomus oli väitteen kanssa jokseenkin eri mieltä. Sen mukaan julkisen talouden velkaantumisen vuoksi säästöjä on jouduttu kohdentamaan laajasti eri puolille yhteiskuntaa, ja myös järjestöjen on kyettävä tehostamaan toimintaansa.

Hallitus on päättänyt kaikkiaan 140 miljoonan euron leikkauksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksiin vuoteen 2027 mennessä.

Sosten kysely puolueille toteutettiin huhtikuun puolivälissä. Kysely lähetettiin kaikkien eduskuntaryhmien puoluesihteereille.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

