Ulkomaat
21.7.2026 11:32 ・ Päivitetty: 21.7.2026 11:32
Sotatoimet jatkuvat Iranissa – Hormuzinsalmi jälleen lähes kiinni
Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoo maan olevan täysimittaisessa sodassa Yhdysvaltojen kanssa.
Yhdysvaltain asevoimat on tehnyt tiistain vastaisena yönä uusia iskuja Iraniin. Kyseessä on jo kymmenes yö peräjälkeen, kun Yhdysvallat iski Iraniin.
Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen Centcomin mukaan iskuilla on tarkoitus entisestään heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä kauppa-aluksiin Hormuzinsalmella.
Centcomin mukaan Yhdysvallat iski Iranissa muun muassa sotilaskomentokeskuksiin ja ilmatorjuntajärjestelmiin.
IRANIN asevoimat kertoi puolestaan varhain tiistaina, että iranilaisjoukot olivat tehneet ohjusiskuja Yhdysvaltain tukikohtaan Kuwaitissa.
Iranin asevoimien mukaan iskut kohdistuivat Yhdysvaltain asevoimien Himars-raketinheitinjärjestelmiin Arifjanin sotilastukikohdassa.
Kolme yhdysvaltalaissotilasta on kuollut Iranin viime viikkojen iskuissa.
Arifjanin tukikohta sijaitsee Kuwaitin pääkaupungin eteläpuolella. Yhdysvaltain asevoimien joukko-osastoista tukikohtaa käyttävät ilmavoimat, laivasto, merijalkaväki ja rannikkovartiosto.
Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoi varhain tiistaina tehneensä iskuja yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Bahrainissa ja Kuwaitissa. Asiasta raportoi iranilaisuutistoimisto Irna. Bahrain vahvisti torjuneensa useita Iranin ilmaiskuja tiistain aikana. Ilmahälytys soi maassa jälleen puolenpäivän jälkeen.
Jordanian asevoimat kertoi torjuneensa useita iranilaisia drooneja tiistain aikana. Iranin vallankumouskaartin mukaan sen kohteena Jordaniassa olivat yhdysvaltalaissotilaiden asuinrakennukset.
CNN:n mukaan lähes sata yhdysvaltalaissotilasta on haavoittunut sodan leimahdettua uudestaan. Puolustusministeriö Pentagon kuitenkin sanoi, että suurin osa tapauksista olisi ”lieviä tärähdyksiä”. Kolme yhdysvaltalaissotilasta on kuollut Iranin viime viikkojen iskuissa.
BRITANNIAN merenkulkuviranomainen UKMTO sanoo, että tankkeri on joutunut iskun kohteeksi Hormuzinsalmella lähellä Omanin rannikkoa.
UKMTO kertoo saaneensa useita raportteja, joiden mukaan tankkerilta kerrotaan, että alukseen on osunut tunnistamaton ammus. Brittiviraston mukaan viranomaiset selvittävät asiaa.
UKMTO on sittemmin päivittänyt, että miehistö on jättänyt aluksen. Heidän kerrotaan lähteneen alukselta pelastusveneellä.
Iranin vallankumouskaarti puolestaan kertoo, että Hormuzinsalmella liikkuneella kahdella öljytankkerilla oli räjähtänyt ja ne olivat seisahtuneet. Kaartin mukaan räjähdykset olivat sytyttäneet tulipaloja aluksilla.
ÖLJYNKULJETUKSILLE tärkeä Hormuzinsalmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan aloittaman sodan polttopisteessä. Sota on seisauttanut liikenteen salmella lähes täysin.
Liikennöintiä ehdittiin kesällä jatkaa jossain määrin alustavan sovun myötä. Tilanne alueella on kuitenkin kiristynyt jälleen, kun Yhdysvallat ja Iran ovat jatkaneet iskuja toisiaan vastaan.
Centcom sanoi varhain tiistaina, että kauppa-alusten kulku Hormuzinsalmen läpi jatkuu. Toukokuun alusta lähtien Yhdysvallat on Centcomin mukaan auttanut noin 900:aa kauppa-alusta kulkemaan salmen läpi.
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