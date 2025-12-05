Palkittu politiikan aikakauslehti.
5.12.2025 10:24 ・ Päivitetty: 5.12.2025 10:24

Sote-valiokunta painaa pitkää päivää, muttei sentään huomenna – ”Nautitaan itsenäisyyspäivästä”

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) kertoi valiokunnan sopineen nyt kokouksia perjantaille, sunnuntaille ja mahdollisesti maanantaille.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laihon (kok.) mukaan apteekkeja ja toimeentulotuen uudistamista koskevien esitysten pitäisi vielä ehtiä budjettiin. Laiho kertoo valiokunnan sopineen kokousajoista.

Simo Alastalo

Demokraatti

Anna-Liisa Blomberg

Demokraatti

Laiho kertoi medialle, että valiokunta jatkaa kokoustamista tänään istunnon päätyttyä. Sunnuntaina valiokunta kokoontuu kello 12 ja myös maanantaille on kokousvaraus.

– Lauantaille ei sovittu kokousta. Sellainenkin ehdotus oli, mutta ei sitä varmaan tosissaan ehdotettu. Nautitaan itsenäisyyspäivästä ja kunnioitetaan itsenäisyyttä, Laiho kommentoi.

Tänään kokousta jatketaan Laihon mukaan niin pitkään kuin on tarpeellista, jotta tänään saadaan hoidettua asiat, jotka on tarpeen saada käsiteltyä.

– Tarvittaessa yötä myöten, mutta en nyt usko, että sinne yöhön kuitenkaan tänään menee.

Laihon mukaan apteekkilain jatkokäsittelystä päätetään tänään alkavassa seuraavassa kokouksessa.

– Tavoite on, että apteekkiuudistus saadaan tiistaiksi.

Laihon mukaan ministeriöstä on saatu apteekkiesitykseen useita vastineita ja lisäselvityksiä sekä eilen että tänään.

– Vielä ei ole päätetty asiantuntijakuulemisista, periaatteessa on vielä mahdollista tilata jotain, jos on sille tarvetta. Mutta en pysty sitä nyt vielä sanomaan, hän sanoi.

Toimeentulotuen uudistamisen käsittely on Laihon mukaan siinä pisteessä, että mietintö on valmiina sunnuntaina.

